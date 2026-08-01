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Киноафиша Айболит и все, все, все!

Спектакль Айболит и все, все, все!

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль для детей дошкольного возратса в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» маленькие зрители смогут стать участниками увлекательной программы, посвященной произведениям Корнея Чуковского. На этот раз ребята помогут героям сказок отыскать посуду, сбежавшую от Федоры.

Все мы знакомы с историей о том, как у Федоры убежала посуда. В ходе программы дети совместно с двумя сказочными героями отправятся на её поиски. Дорога полна веселья: ребята вспомнят и другие произведения Чуковского, а начнется всё с задорной игры на ложках. В процессе они увидят множество предметов быта из любимых сказок и стихов этого замечательного автора.

В кульминации программы каждый участник получит в подарок от доктора Айболита детское мыло — это станет приятным завершением сказочного приключения.

Информация для зрителей

  • Рекомендованный возраст: 3-6 лет
  • Продолжительность: 60 минут
  • Пожалуйста: не забудьте сменную обувь.

Купить билет на спектакль Айболит и все, все, все!

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
12 августа среда
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
15 августа суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18 августа вторник
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
19 августа среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
20 августа четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
21 августа пятница
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
25 августа вторник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
26 августа среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
31 августа понедельник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
2 сентября среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
4 сентября пятница
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
5 сентября суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
6 сентября воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
8 сентября вторник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
11 сентября пятница
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
13 сентября воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18 сентября пятница
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
23 сентября среда
17:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
26 сентября суббота
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
29 сентября вторник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
30 сентября среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
2 октября пятница
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
3 октября суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
4 октября воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
6 октября вторник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
8 октября четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
11 октября воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
17 октября суббота
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
20 октября вторник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
21 октября среда
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
25 октября воскресенье
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
27 октября вторник
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
29 октября четверг
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
30 октября пятница
10:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽
18:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 800 ₽

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