Спектакль Айболит и все, все, все!

Спектакль для детей дошкольного возратса в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» маленькие зрители смогут стать участниками увлекательной программы, посвященной произведениям Корнея Чуковского. На этот раз ребята помогут героям сказок отыскать посуду, сбежавшую от Федоры.

Все мы знакомы с историей о том, как у Федоры убежала посуда. В ходе программы дети совместно с двумя сказочными героями отправятся на её поиски. Дорога полна веселья: ребята вспомнят и другие произведения Чуковского, а начнется всё с задорной игры на ложках. В процессе они увидят множество предметов быта из любимых сказок и стихов этого замечательного автора.

В кульминации программы каждый участник получит в подарок от доктора Айболита детское мыло — это станет приятным завершением сказочного приключения.

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