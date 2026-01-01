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Травиата
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Спектакль Травиата

Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

«Травиата» Джузеппе Верди: самая любимая опера мира на сцене Михайловского театра

Без всякого преувеличения можно сказать, что «Травиата» — это одна из самых узнаваемых и любимых опер в мировом репертуаре. Джузеппе Верди, мастер, прекрасно понимающий человеческие чувства, через музыку сумел так точно передать их оттенки, что они мгновенно проникают в сердце слушателя. Оперу можно воспринимать как глубокую историю, в которой зритель проживает эмоции героини, переживая вместе с ней каждый момент.

История любви по роману Дюма

В основе сюжета — известный роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Современники утверждали, что в этом произведении писатель описал свои реальные отношения с Мари Дюплесси, молодой куртизанкой, которая покорила парижский свет не только своей внешностью, но и умом, а также — молодого Дюма — искренностью и красотой души.

Если слово «травиата» в переводе с итальянского означает «падшая», то сама опера — это история о том, как любовь может возвышать человека, несмотря на его социальное положение. Контрасты между обществом и внутренним миром героини становятся основой для выражения всех переплетений чувств в этой драматичной истории.

Глубокий спектакль о любви и страданиях

В спектакле на сцене оживает эта трагичная история, наполненная страстью и трагедией, но и прославляющая силу любви, которая, несмотря на все преграды, делает человека великим. Опера исполняется на итальянском языке с титрами на русском, что позволяет лучше понять и прочувствовать каждый момент.

Не пропустите один из величайших шедевров мировой оперной классики!

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В других городах
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4 октября воскресенье
18:00
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
от 1500 ₽

Фотографии

Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата Травиата

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