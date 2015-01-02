Спектакль Жизель, или Вилисы

Классический балет в Михайловском театре

Балет «Жизель» Адольфа Адама — одно из самых известных произведений классического балетного репертуара. Премьера этого произведения состоялась в Париже в 1841 году. Либретто, основанное на творчестве Гейне и Гюго, рассказывает историю о вилисах — невестах, умерших до свадьбы.

История создания балета «Жизель»:

Изначально либретто и музыка создавались по инициативе хореографа Жюля Перро. Позднее хореография была доработана и усовершенствована Мариусом Петипа. В начале XX века, во время триумфальных «Русских сезонов», Сергей Дягилев привёз «Жизель» в Париж, позволив французам увидеть это великое произведение в его русской интерпретации.

Современная интерпретация:

Для Михайловского театра спектакль реконструировал Никита Долгушин, вернувший балету хореографический текст Петипа, точные мизансцены и историческую аутентичность.

Сюжет:

История балета проста, но трогательна: юный граф, обручённый с богатой невестой, влюбляется в крестьянку Жизель. Скрывая свой титул, он ухаживает за ней под видом крестьянина. Лесничий, влюблённый в Жизель, раскрывает тайну графа, и, узнав о предательстве возлюбленного, Жизель умирает от горя. После смерти она становится вилисой, но прощает неверного возлюбленного и спасает его от мести своих подруг.