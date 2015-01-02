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Жизель, или Вилисы
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Спектакль Жизель, или Вилисы

Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классический балет в Михайловском театре

Балет «Жизель» Адольфа Адама — одно из самых известных произведений классического балетного репертуара. Премьера этого произведения состоялась в Париже в 1841 году. Либретто, основанное на творчестве Гейне и Гюго, рассказывает историю о вилисах — невестах, умерших до свадьбы.

История создания балета «Жизель»:

Изначально либретто и музыка создавались по инициативе хореографа Жюля Перро. Позднее хореография была доработана и усовершенствована Мариусом Петипа. В начале XX века, во время триумфальных «Русских сезонов», Сергей Дягилев привёз «Жизель» в Париж, позволив французам увидеть это великое произведение в его русской интерпретации.

Современная интерпретация:
Для Михайловского театра спектакль реконструировал Никита Долгушин, вернувший балету хореографический текст Петипа, точные мизансцены и историческую аутентичность.

Сюжет:
История балета проста, но трогательна: юный граф, обручённый с богатой невестой, влюбляется в крестьянку Жизель. Скрывая свой титул, он ухаживает за ней под видом крестьянина. Лесничий, влюблённый в Жизель, раскрывает тайну графа, и, узнав о предательстве возлюбленного, Жизель умирает от горя. После смерти она становится вилисой, но прощает неверного возлюбленного и спасает его от мести своих подруг.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 1500 ₽ 18:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы Жизель, или Вилисы

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