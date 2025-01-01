Спектакль Сельская честь

Возвращение шедевра: опера Масканьи «Сельская честь»

Дебютная опера молодого итальянского композитора Пьетро Масканьи, ставшая эмблемой итальянского веризма, вновь представит зрителям свои страсти и эмоции. «Сельская честь» была написана для конкурса одноактных опер, организованного миланским издателем Эдоардо Сондзоньо. Этот шедевр, основанный на новелле сицилийского писателя Джованни Верги, погружает нас в мир «маленьких» людей, терзаемых большими страстями.

Историческое значение

Опера «Сельская честь» сразу же принесла Масканьи всемирную славу и быстро завоевала любовь зрителей. Она входит в число самых исполняемых опер в мире. Однако в Мариинском театре ее не ставили с императорских времен. Премьера состоялась в 1893 году, и тогда главные роли исполнили знаменитая пара Фигнер — Сантуццу и Туридду.

Не упустите возможность!

