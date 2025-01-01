Меню
Сельская честь
Киноафиша Сельская честь

Спектакль Сельская честь

Постановка
Мариинский-2 12+
Режиссер Арно Бернар
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возвращение шедевра: опера Масканьи «Сельская честь»

Дебютная опера молодого итальянского композитора Пьетро Масканьи, ставшая эмблемой итальянского веризма, вновь представит зрителям свои страсти и эмоции. «Сельская честь» была написана для конкурса одноактных опер, организованного миланским издателем Эдоардо Сондзоньо. Этот шедевр, основанный на новелле сицилийского писателя Джованни Верги, погружает нас в мир «маленьких» людей, терзаемых большими страстями.

Историческое значение

Опера «Сельская честь» сразу же принесла Масканьи всемирную славу и быстро завоевала любовь зрителей. Она входит в число самых исполняемых опер в мире. Однако в Мариинском театре ее не ставили с императорских времен. Премьера состоялась в 1893 году, и тогда главные роли исполнили знаменитая пара Фигнер — Сантуццу и Туридду.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого исторического события. Опера «Сельская честь» в исполнении талантливых артистов Мариинского театра обещает стать незабываемым опытом для всех любителей театра и оперного искусства. Следите за анонсами и готовьтесь к встрече с классикой!

Октябрь
12 октября воскресенье
17:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1500 ₽
20:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1500 ₽

Фотографии

Сельская честь Сельская честь Сельская честь Сельская честь Сельская честь

