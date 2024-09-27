Выпьем и ещё раз выпьем. Рецензия на спектакль «Профсоюз работников ада» в Pop Up театре.

Спектакль «Профсоюз работников ада» можно назвать одним из самых «питерских» — потому что дело происходит в барах. Это аудиоспектакль-променад, где зрители гуляют по четырём питейным заведениям, пьют коктейли и при этом являются участниками спектакля, происходящего у них в наушниках. Кого может заинтересовать спектакль в баре? Стоит ли тратить на него время? Сегодня разберёмся. Спектакль «Профсоюз работников ада» в Санкт-Петербурге , Pop Up театр, режиссёр Семён Александровский.

Действие начинается с того, что зрители скачивают себе специальное приложение и приходят в бар The Red Corner Pub. Нужно шепнуть бармену, что вы пришли вступить в «профсоюз», на что вы получите многозначительный кивок. Так начинается путешествие по четырём барам города, где вы погружаетесь в атмосферу нуара и таинственных историй, которые воспроизводятся через наушники. Да, это не стандартный спектакль со сценой и затемнением в зале.

Режиссёр Семён Александровский соединяет жанры иммерсивного театра, аудиоспектакля и прогулки по городу. Pop Up театр в Санкт-Петербурге стал известен благодаря таким экспериментам. «Профсоюз работников ада» — иммерсивный спектакль в баре, где каждый зритель сам решает, насколько глубоко погружаться в действие. По сути, вы можете вообще отключить наушники и спокойно выпивать. Но вы лишите себя интересной драматургии, где голоса актёров Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова рассказывают философские истории об алкоголе.

Сами авторы говорят, что эти истории они откопали в даркнете, но мы на это снисходительно улыбаемся. Как я сказал, истории появляются в процессе тура по барам, рассказчик ведёт зрителей через четыре точки. В каждой остановке зрителя ждёт один алкогольный напиток, везде разный. Голос в наушниках при этом рассуждает о влиянии алкоголя на историю человечества, где каждый напиток становится своим феноменом — пиво, виски, ром и джин. Сами создатели спектакля называют свой посыл «этаноловыми истинами».

Если вы смотрели фильм «Ещё по одной», то истины примерно такого характера. Как алкоголь влиял на прогресс и культуру, почему его «живительная сила» скрывается правительством. Относиться нужно с должной долей иронии, однако некоторые идеи действительно приятно потом покрутить в голове. Плюс история подана в детективном жанре, как будто Том Хэнкс рассказывает вам тайны кода Да Винчи. Это вносит в обычный тур по барам интересную изюминку, опять же, если относиться с иронией.

Про атмосферу стоит сказать отдельно. Помимо нуарного рассказа, джазовых музыкальных вставок на фоне, сами бармены вносят игру в это действие. Вы чувствуете, что все другие посетители — просто посетители, а вот вы нет. Вы — участник тайного клуба, и бармены видят в вас «своего». Если вы никогда не были в подобных театрах без сцены, формат вам понравится своей необычностью.

Это подмечают многие отзывы на «Профсоюз работников ада». Для Питера жанр спектакля по барам практически родной, в другом городе такое представить сложно. При цене за билет примерно совпадающей со стоимостью напитков, действие вполне можно считать выгодным досугом на вечер. Поэтому если вы живёте в Питере или приехали на выходные — следите за расписанием «Профсоюз работников ада». Спектакль — смелый эксперимент, который привлекает внимание своей неординарностью.