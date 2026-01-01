Спекаткль по пьесе Ибсена на сцене Театре Наций

Спектакль режиссёра Дениса Азарова «Призраки» поставлен по психологической драме «Привидения» норвежского драматурга Генрика Ибсена. Эта история исследует трагедию распада семьи и описывает глубину человеческой драмы, основанной на обществе предрассудков и двойных стандартах.

В центре сюжета — вдова Элена Алвинг, которая решает открыть приют в память о своём покойном муже. Однако это благородное начинание оказывается омрачено шокирующими тайнами из прошлого. Ибсен мастерски показывает, как скрытые истины могут разрушить даже самые крепкие иллюзии.

Темы самообмана и лицемерия

«Это история о попытке прожить не свою жизнь — о стремлении казаться кем-то другим, убежать от неприятной правды», — делится своим видением Денис Азаров. «Но как бы герои ни старались, «призраки» — метафоры прошлого и подавленных чувств — всё равно возвращаются. Реальность настигает. Меня интересует тема распада: то, что кажется прочным, оказывается хрупким и лживым. В центре истории — самообман: герои пытаются создать иллюзию благополучия своего «клана», но эта конструкция держится на лицемерии и нелюбви — и, значит, неизбежно рушится».

Визуальное оформление и музыка

По задумке художника-постановщика Николая Симонова, спектакль выполнен в чёрно-белой гамме, с акцентом на тени, воду и лодки как важнейшие атмосферные элементы. Симонов вдохновлялся работами норвежского художника-фигуративиста Одда Нердрума при создании декораций. Музыкальное оформление спектакля подготовил композитор Кирилл Таушкин, постоянный соавтор Дениса Азарова.

Так, спектакль «Призраки» обещает стать захватывающим художественным произведением, которое затронет сердца многих зрителей, заставляя их задуматься о сложных человеческих отношениях и истинном лице жизни.