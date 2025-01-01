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Королевские игры
Билеты от 600₽
Киноафиша Королевские игры

Спектакль Королевские игры

Взаимоотношения Генриха VIII и Анны Болейн в интерпретации Григория Горина и Шандора Каллоша
Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Историческая драма о любви и власти

Произведение основано на пьесе Максвелла Андерсона «1000 дней Анны Болейн», переработанной драматургом Григорием Гориным. Музыкальное сопровождение к постановке создано композитором Шандором Каллошем.

Сюжет
История раскрывает сложные и драматичные взаимоотношения английского короля Генриха VIII и Анны Болейн, которые повлияли на политическую и духовную жизнь Англии.

Тема любви и власти
Пьеса исследует тонкую грань между страстью и жестокой амбициозностью, показывая, как личные чувства переплетаются с борьбой за трон и влияние. Анна Болейн, ставшая символом королевской интриги, предстает как женщина, смело вступившая в игру, где ставки оказались слишком высоки.

Музыка и драматизм
Музыкальная интерпретация Каллоша усиливает трагическую глубину сюжета, подчёркивая эмоциональную напряжённость и внутреннюю борьбу героев.

Спектакль привлекает зрителей не только исторической основой, но и возможностью заглянуть в мир, где любовь становится орудием власти, а власть – причиной гибели.

Режиссер
Марк Захаров
Марк Захаров
В ролях
Сергей Дьячковский
Иван Агапов
Иван Агапов
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Анна Большова
Анна Большова
Екатерина Мигицко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽
12 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

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