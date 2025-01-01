Спектакль Замужняя невеста

Новая версия классической комедии в Театре Моссовета

Написанная в 1817 году пьеса «Своя семья, или Замужняя невеста» (в театральной интерпретации — «Замужняя невеста») предлагает зрителям миниатюрную картину жизни российского дворянства начала XIX века. Эта пьеса с успехом идет в репертуаре театров и по праву считается одним из лучших образцов отечественной стихотворной комедии.

Спектакль в постановке Евгения Марчелли привлекает внимание глубиной проникновения в психологию героев и яркой театральностью. Его современное звучание превращает спектакль в настоящую русскую комедию, поднимающую важные нравственные вопросы семейных отношений.

Режиссер о спектакле

По словам режиссера, «Сюжет этого спектакля — нестандартная для меня история, в ней нет негатива, нет отрицательных персонажей. Это добрая, нежная, почти рождественская сказка про большую семью, члены которой со всей серьезностью относятся к появлению в их круге нового человека. В результате оказывается, что чужих людей нет».

Для всей семьи

Настоящий комизм сценических положений и заразительный, светлый юмор делают эту постановку привлекательной для самого широкого круга зрителей, включая семейное просмотр.