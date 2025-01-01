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Бременские музыканты
Билеты от 2000₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Захватывающий мюзикл для детей и взрослых

Приглашаем детей и взрослых в увлекательное путешествие вместе с героями любимой сказки! Трубадур, Осел, Пес, Кот и Петух отправятся на поиски пропавшей Принцессы. Им предстоит спасти Короля, обмануть коварных Разбойников и, конечно, исполнить всеми любимые песни на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина.

Атмосфера дружбы и веселья

В мюзикле звучат культовые строки:
«Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем, кто дружен, не страшны тревоги.
Нам любые дороги дороги!»

Состав исполнителей

  • Король — Александр Богданов, Олег Лицкевич
  • Принцесса — Олеся Левина, Ольга Пономарева
  • Трубадур — Евгений Егоров, Артемий Поляков, Алексей Лысенко
  • Шут — Ефим Колитинов, Артемий Поляков, Владимир Филиппов
  • Атаманша — Юлия Григорьева, Светлана Коваленко
  • Остальные роли исполняют ведущие артисты театра.

Творческая команда

  • Пьеса: Василий Ливанов
  • Стихи: Юрий Энтин
  • Музыка: Геннадий Гладков
  • Режиссеры: Геннадий Карпов, Алексей Казаков
  • Художник-постановщик: Галина Долматова
  • Балетмейстер: Анастасия Харитонова

Почему стоит прийти

Это не просто спектакль, а настоящий праздник музыки, ярких костюмов и волшебства! Камерная атмосфера, талантливые артисты и живое исполнение сделают посещение мюзикла незабываемым.

Режиссер
Геннадий Карпов
В ролях
Александр Богданов
Олег Лицкевич
Олеся Левина
Ольга Пономарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
12:00 от 2000 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

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