Спектакль Бременские музыканты

Захватывающий мюзикл для детей и взрослых

Приглашаем детей и взрослых в увлекательное путешествие вместе с героями любимой сказки! Трубадур, Осел, Пес, Кот и Петух отправятся на поиски пропавшей Принцессы. Им предстоит спасти Короля, обмануть коварных Разбойников и, конечно, исполнить всеми любимые песни на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина.

Атмосфера дружбы и веселья

В мюзикле звучат культовые строки:

«Ничего на свете лучше нету,

Чем бродить друзьям по белу свету.

Тем, кто дружен, не страшны тревоги.

Нам любые дороги дороги!»

Состав исполнителей

Король — Александр Богданов, Олег Лицкевич

— Александр Богданов, Олег Лицкевич Принцесса — Олеся Левина, Ольга Пономарева

— Олеся Левина, Ольга Пономарева Трубадур — Евгений Егоров, Артемий Поляков, Алексей Лысенко

— Евгений Егоров, Артемий Поляков, Алексей Лысенко Шут — Ефим Колитинов, Артемий Поляков, Владимир Филиппов

— Ефим Колитинов, Артемий Поляков, Владимир Филиппов Атаманша — Юлия Григорьева, Светлана Коваленко

— Юлия Григорьева, Светлана Коваленко Остальные роли исполняют ведущие артисты театра.

Творческая команда

Пьеса : Василий Ливанов

: Василий Ливанов Стихи : Юрий Энтин

: Юрий Энтин Музыка : Геннадий Гладков

: Геннадий Гладков Режиссеры : Геннадий Карпов, Алексей Казаков

: Геннадий Карпов, Алексей Казаков Художник-постановщик : Галина Долматова

: Галина Долматова Балетмейстер: Анастасия Харитонова

Почему стоит прийти

Это не просто спектакль, а настоящий праздник музыки, ярких костюмов и волшебства! Камерная атмосфера, талантливые артисты и живое исполнение сделают посещение мюзикла незабываемым.