Спектакль Бременские музыканты

Приглашаем детей и взрослых в увлекательное путешествие вместе с героями любимой сказки! Трубадур, Осел, Пес, Кот и Петух отправятся на поиски пропавшей Принцессы. Им предстоит спасти Короля, обмануть коварных Разбойников и, конечно, исполнить всеми любимые песни на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина.
В мюзикле звучат культовые строки:
«Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем, кто дружен, не страшны тревоги.
Нам любые дороги дороги!»
Это не просто спектакль, а настоящий праздник музыки, ярких костюмов и волшебства! Камерная атмосфера, талантливые артисты и живое исполнение сделают посещение мюзикла незабываемым.