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Чепуха
Билеты от 1500₽
Киноафиша Чепуха

Спектакль Чепуха

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт для взрослых по Маршаку в Доме Высоцкого на Таганке

«Маршак? Для взрослых? — Да!» — именно так можно охарактеризовать новый концерт, который поднимает важные темы, знакомые каждому из нас. Постановка «Чепуха» независимого творческого объединения «Вахтанговский Практикум» переносит эти взрослые размышления в форму радостной детской игры.

Учитесь мудрости у детей

Известный детский поэт Самуил Маршак говорил: «Учитесь мудрости у детей». Дети обладают уникальным правом на ошибку. Порой то, что взрослые считают безумием, становится основой для великих открытий и невероятных свершений. Важно не забывать о том, что внутри каждого из нас живет ребенок, открытый миру и готовый воспринимать его волшебство.

Волшебство и загадки вселенной

Концерт «Чепуха» напоминает взрослым о том, что вселенная, в которой мы живем, полна удивительных явлений, загадок и тайн. Важно сохранить в себе этот детский азарт и открытость, чтобы не упустить возможность порадоваться простым, но чудесным моментам жизни.

Не пропустите возможность посетить этот уникальный концерт, который заставит вас взглянуть на привычные вещи по-новому!

Режиссер
Ася Князева
В ролях
Тамара Лаврик
Иван Авдеев
Антон Власов
Гоша Шимоненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
10 октября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
22 октября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Чепуха Чепуха Чепуха Чепуха Чепуха Чепуха Чепуха

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