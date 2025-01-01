Спектакль Чепуха

Концерт для взрослых по Маршаку в Доме Высоцкого на Таганке

«Маршак? Для взрослых? — Да!» — именно так можно охарактеризовать новый концерт, который поднимает важные темы, знакомые каждому из нас. Постановка «Чепуха» независимого творческого объединения «Вахтанговский Практикум» переносит эти взрослые размышления в форму радостной детской игры.

Учитесь мудрости у детей

Известный детский поэт Самуил Маршак говорил: «Учитесь мудрости у детей». Дети обладают уникальным правом на ошибку. Порой то, что взрослые считают безумием, становится основой для великих открытий и невероятных свершений. Важно не забывать о том, что внутри каждого из нас живет ребенок, открытый миру и готовый воспринимать его волшебство.

Волшебство и загадки вселенной

Концерт «Чепуха» напоминает взрослым о том, что вселенная, в которой мы живем, полна удивительных явлений, загадок и тайн. Важно сохранить в себе этот детский азарт и открытость, чтобы не упустить возможность порадоваться простым, но чудесным моментам жизни.

Не пропустите возможность посетить этот уникальный концерт, который заставит вас взглянуть на привычные вещи по-новому!