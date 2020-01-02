Спектакль Подсвечник

Музыкальная комедия о любви и обмане по А. де Мюссе

Молодая жена ревнивого нотариуса заводит любовную интрижку с привлекательным драгунским офицером. По его совету, чтобы отвести подозрения мужа, она вынуждает одного из юных клерков сыграть роль мнимого любовника, роль «подсвечника». В свою очередь, этот молодой человек, как оказывается, уже давно нежно и пылко влюблен в неё... В результате кардинальной смены обстоятельств исход комедии становится совершенно непредсказуемым.

Пьеса Альфреда де Мюссе

Пьесу французского драматурга Альфреда де Мюссе «Подсвечник», которая является редкостью для российского театра, Александру Коршунову в свое время предложила к постановке основатель театра «Сфера» Екатерина Еланская.

Комментарий режиссёра

«Пьеса эта легкая, комедийная, игровая, но в то же время трогательная и лиричная, с глубоким вторым планом и смыслом. Это высокая комедия, в которой все должно быть предельно оправданно и искренне», — говорит Александр Коршунов.

Музыка спектакля

В спектакле звучит музыка В.А. Моцарта, Ф. Шопена, И. Штрауса, Ш. Азнавура, Ж. Беко и романс Фортунио в переводе И.С. Тургенева на музыку П. Герасимова.