Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Касатка
Билеты от 1800₽
Киноафиша Касатка

Спектакль Касатка

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Премьера спектакля «Касатка» в Театре на Трубной: обретение счастья и смелость быть собой

Спектакль в театре на Трубной «Касатка» — это яркая, искрометная комедия Алексея Николаевича Толстого. В ней исследуется тема счастья, которое требует смелости быть собой, а также страсти, сметающей все условности. Эта история рассказывает о случайной встрече, пробуждающей забытые чувства.

Стремительное действие, яркие характеры и живые диалоги держат зрителя в напряжении от первой до последней сцены. Пьеса мастерски сочетает лиризм и комедийность, тонкий психологизм и увлекательную интригу. Чувства, вспыхнувшие с неудержимой силой, заставляют героев идти наперекор приличиям, рискуя репутацией и благополучием.

История о надежде и поиске света

Режиссёр спектакля Роман Самгин отмечает: «Этот спектакль — о стремлении человека вырваться из сложной, порой тяжелой повседневности, наполненной тревогами, плохими новостями и негативом». Главные герои мечтают попасть в особое, почти райское место, где можно обрести гармонию и почувствовать тепло. Возможно, именно там они встретят свою настоящую любовь.

Спектакль «Касатка» — это история о надежде и поиске внутреннего покоя, который так необходим каждому из нас. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию на сцене театра на Трубной.

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Алина Ланина
Алина Ланина
Юлия Сулес
Юлия Сулес
Александр Овчинников
Александр Овчинников
Олег Кассин
Олег Кассин
Владимир Шульга

Купить билет на спектакль Касатка

Помощь с билетами
Май
Июнь
30 мая суббота
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
18 июня четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
25 июня четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽

Фотографии

Касатка Касатка Касатка Касатка

В ближайшие дни

Котенок по имени Гав
0+
Детский Кукольный

Котенок по имени Гав

4 июня в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Бесприданница. Реально жестокий романс
16+
Драма

Бесприданница. Реально жестокий романс

31 мая в 19:00 VS Театр
от 2000 ₽
Шествие
18+
Драма Иммерсивный Экспериментальный

Шествие

7 июня в 14:00 Студия театрального искусства
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше