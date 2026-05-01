Премьера спектакля «Касатка» в Театре на Трубной: обретение счастья и смелость быть собой

Спектакль в театре на Трубной «Касатка» — это яркая, искрометная комедия Алексея Николаевича Толстого. В ней исследуется тема счастья, которое требует смелости быть собой, а также страсти, сметающей все условности. Эта история рассказывает о случайной встрече, пробуждающей забытые чувства.

Стремительное действие, яркие характеры и живые диалоги держат зрителя в напряжении от первой до последней сцены. Пьеса мастерски сочетает лиризм и комедийность, тонкий психологизм и увлекательную интригу. Чувства, вспыхнувшие с неудержимой силой, заставляют героев идти наперекор приличиям, рискуя репутацией и благополучием.

История о надежде и поиске света

Режиссёр спектакля Роман Самгин отмечает: «Этот спектакль — о стремлении человека вырваться из сложной, порой тяжелой повседневности, наполненной тревогами, плохими новостями и негативом». Главные герои мечтают попасть в особое, почти райское место, где можно обрести гармонию и почувствовать тепло. Возможно, именно там они встретят свою настоящую любовь.

Спектакль «Касатка» — это история о надежде и поиске внутреннего покоя, который так необходим каждому из нас.