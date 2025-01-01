Спектакль Ковчег 2

«Ковчег 2»: Притча о будущем во Дворце на Яузе

Выставка спектакля «Ковчег 2» приглашает зрителей в мир, где на Землю после глобальной катастрофы прилетает космическая ракета, чтобы забрать оставшихся на планете людей на Марс. Это завораживающая история о выборе, любви и надежде подходит для широкого круга зрителей.

О спектакле

Драматургической основой будущего спектакля стала оригинальная пьеса, написанная в соавторстве режиссера Гоши Мнацаканова и драматурга Лары Бессмертной. Спектакль затрагивает актуальные темы, связанные с техническим прогрессом, который, как предупреждают ученые, несет с собой риски планетарных масштабов.

На фоне катастрофы разворачивается история Василия Мухина – инженера на роботостроительном заводе, который искренне любит Землю и не хочет покидать родные места. Его путь – это путь маленького человека, решение которого может оказать большое влияние на будущее.

Финал

Несмотря на серьезность основного сюжета, финал спектакля светлый и оставляет надежду на спасение человечества. Спасение это зависит от простых и понятных вещей: семьи, дома, хозяйства и прочего.

Создатели спектакля

Режиссером и композитором спектакля является Гоша Мнацаканов, который также занялся подбором музыки и написанием текста. Сценография и костюмы разработаны Варварой Маценовой, а художественное оформление обеспечивает Михаил Глейкин.

Цитата режиссера

Гоша Мнацаканов говорит: ««Ковчег 2» – наше совместное произведение с артистами, с драматургом Ларой Бессмертной и художницей Варей Маценовой. Это вольное сочинение на тему апокалипсиса, последних дней на земле, которое в итоге становится интерпретацией истории Адама и Евы. Мы говорим о том, что после всех перипетий Земля снова имеет шанс на то, чтобы существовать, а человек имеет право на то, чтобы заново родиться».

Не упустите шанс увидеть «Ковчег 2», который обещает стать не только зрелищным, но и глубоким по смыслу спектаклем, оставляющим зрителей с размышлениями о спасении и восставлении.