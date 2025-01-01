Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ковчег 2
Билеты от 0₽
Киноафиша Ковчег 2

Спектакль Ковчег 2

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Ковчег 2»: Притча о будущем во Дворце на Яузе

Выставка спектакля «Ковчег 2» приглашает зрителей в мир, где на Землю после глобальной катастрофы прилетает космическая ракета, чтобы забрать оставшихся на планете людей на Марс. Это завораживающая история о выборе, любви и надежде подходит для широкого круга зрителей.

О спектакле

Драматургической основой будущего спектакля стала оригинальная пьеса, написанная в соавторстве режиссера Гоши Мнацаканова и драматурга Лары Бессмертной. Спектакль затрагивает актуальные темы, связанные с техническим прогрессом, который, как предупреждают ученые, несет с собой риски планетарных масштабов.

На фоне катастрофы разворачивается история Василия Мухина – инженера на роботостроительном заводе, который искренне любит Землю и не хочет покидать родные места. Его путь – это путь маленького человека, решение которого может оказать большое влияние на будущее.

Финал

Несмотря на серьезность основного сюжета, финал спектакля светлый и оставляет надежду на спасение человечества. Спасение это зависит от простых и понятных вещей: семьи, дома, хозяйства и прочего.

Создатели спектакля

Режиссером и композитором спектакля является Гоша Мнацаканов, который также занялся подбором музыки и написанием текста. Сценография и костюмы разработаны Варварой Маценовой, а художественное оформление обеспечивает Михаил Глейкин.

Цитата режиссера

Гоша Мнацаканов говорит: ««Ковчег 2» – наше совместное произведение с артистами, с драматургом Ларой Бессмертной и художницей Варей Маценовой. Это вольное сочинение на тему апокалипсиса, последних дней на земле, которое в итоге становится интерпретацией истории Адама и Евы. Мы говорим о том, что после всех перипетий Земля снова имеет шанс на то, чтобы существовать, а человек имеет право на то, чтобы заново родиться».

Не упустите шанс увидеть «Ковчег 2», который обещает стать не только зрелищным, но и глубоким по смыслу спектаклем, оставляющим зрителей с размышлениями о спасении и восставлении.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00
6 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Приглашение на казнь
16+
Драма
Приглашение на казнь
4 октября в 19:00 Театр им. Ермоловой
от 300 ₽
Музыка Победы
0+
Цирк
Музыка Победы
4 октября в 18:00 Цирк Никулина на Цветном бульваре
от 1500 ₽
Буратино
0+
Детский Музыка Цирк
Буратино
16 ноября в 17:00 Дом музыки
от 850 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше