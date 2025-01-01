Меню
Playback#01
Билеты от 3300₽
Киноафиша Playback#01

Спектакль Playback#01

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Станьте частью Playback-театра

Playback-театр — это отражение жизни, чувств и переживаний зрителей. В этом уникальном формате взаимодействия ведущий инициирует диалог, приглашая публику поделиться личными историями. На основе этих рассказов актёры мгновенно импровизируют, создавая живые сценические моменты.

Непредсказуемый перформанс

В Playback-театре сценария нет, и режиссёр не задаёт ход событий. Это означает, что каждый спектакль уникален и полностью зависит от участников. Что ожидает зрителей: мелодрама, трагикомедия или нечто другое? Это станет ясно только в процессе. Вы можете активно участвовать в перформансе, перепроживая важные моменты своей жизни, или оставаться в роли наблюдателя, получая при этом важные озарения.

Эмоции и атмосфера

Следует ожидать полтора часа концентрированной жизни, наполненной сильными эмоциями, смехом, слезами и особенной атмосферой доверия. Это время, когда вы сможете увидеть свою историю на сцене и, возможно, пережить её с новой силой.

Преобразование через искусство

После спектакля в вас может произойти изменение — иногда неуловимое и не сразу, иногда мощное и мгновенное. Полтора часа — это одновременно немного и очень много. Они могут стать возможностью прожить несколько жизней и взглянуть на свою историю с другой точки зрения.

Приходите и станьте частью удивительного театрального опыта!

Купить билет на спектакль Playback#01

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2 октября четверг
19:30
КЦ «Дом» Москва, Б.Овчинниковский пер., 24, стр. 4
от 3300 ₽
5 ноября среда
19:30
КЦ «Дом» Москва, Б.Овчинниковский пер., 24, стр. 4
от 3300 ₽
10 декабря среда
19:30
КЦ «Дом» Москва, Б.Овчинниковский пер., 24, стр. 4
от 3300 ₽

Фотографии

Playback#01 Playback#01 Playback#01 Playback#01 Playback#01 Playback#01 Playback#01 Playback#01 Playback#01 Playback#01

