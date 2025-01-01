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На всякого мудреца довольно простоты
Билеты от 500₽
Киноафиша На всякого мудреца довольно простоты

Спектакль На всякого мудреца довольно простоты

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Комедия о молодом дворянине 

Пьеса А.Н. Островского, жанр которой сам драматург определил как комедию, рассказывает о молодом бедном дворянине Егоре Дмитриевиче Глумове. Он мечтает выбраться из нищенского существования, стремясь достичь высокого положения в обществе с помощью обмана, удачного брака и карьерных манипуляций.

Характер Глумова

Глумову помогают природное обаяние, хитрость, ум и холодный расчет, которые позволяют ему войти в доверие нужных людей, очаровать их и произвести впечатление. На первый взгляд, кажется, что его цель достигнута, и он принят в общество.

Мудрость и простота

Но, как гласит народная мудрость, на всякого мудреца найдется простота… Глумов сталкивается с трудностями, которые открывают ему истинную цену его методов.

Режиссерский взгляд

Андрей Бадулин, режиссер спектакля, утверждает, что, несмотря на то что пьеса была написана в 1868 году, в жизни мало что меняется. Спектакль затрагивает вечный вопрос: как попасть в высшие сферы без знакомств и протекции? И как велик соблазн достичь успеха, переступив через свою мораль и достоинство.

Путь предательства

Бадулин подчеркивает, что быстрый путь наверх через обман и предательство ведет к цинизму, аморальности и нравственной смерти. Этот путь, по его мнению, не имеет возвращения, и раз запачкавшись, уже невозможно очиститься.

Призыв к размышлениям

В заключение, режиссер призывает молодых людей задуматься, стоят ли все блага, достигаемые такими методами, такой цены, и возможно ли найти другой путь, не уступая собственной чести и достоинству.

Режиссер
Андрей Бадулин
В ролях
Дмитрий Ломакин
Инна Серпокрыл
Константин Денискин
Андрей Новиков
Ольга Богданова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты На всякого мудреца довольно простоты

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