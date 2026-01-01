Спектакль Сны моего отца 2.0

Спектакль «Сны моего отца» в Театре имени Владимира Маяковского

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Романа Михайлова «Сны моего отца», который состоится в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Режиссером проекта является талантливый Егор Перегудов.

Сюжет и персонажи

Основной сюжет разворачивается вокруг Володи и его отца. Отец давно не видел хороших снов, и каждую ночь ему снятся кошмары, присущие другим людям. В отличие от него, у Володи почти все сны всегда хорошие, но в них он не встречает своего отца. Вместо этого ему снятся друзья детства — Урод и Диджей, которые отправляются на поиски символов, способных изменить их бытие, но оказываются вовлеченными в неведомую войну.

Спектакль исследует тему взросления, где путь через далекие деревни переплетается с магией и реальностью. Пройдя через все испытания, Володя и Диджей должны обрести себя и понять свое предназначение в жизни.

Творческий подход

Егор Перегудов делится мыслями о произведениях Михайлова, в которых ощущается размытая реальность человека в современном информационном обществе. «Ты никогда не знаешь точно, что происходит, ты лишь объект информационной атаки», — говорит режиссер. В спектакле используется разнообразие театральных форм, чтобы рассмотреть границы реальности.

Инновационная постановка

Игровое пространство спектакля объединяет сцену и зрительный зал, вращаясь на 360 градусов и создавая эффект присутствия. Зрители оказываются в центре событий, находясь одновременно на границе драматического театра, современного танца и перформанса.

Важные нюансы

Обратите внимание, что после третьего звонка опоздавшие зрители в зал не допускаются из-за особенностей декорации. Также предупреждаем зрителей с повышенной чувствительностью вестибулярного аппарата — в ходе спектакля используется механизм поворотного круга, а также сцена с эффектом дыма, что может спровоцировать аллергические реакции.

Не упустите возможность стать частью уникальной театральной работы, исследующей глубины человеческой души и реальности через призму снов!