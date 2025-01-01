Спектакль Пешком по радуге

Сказочная прогулка по Буратинии

Приглашаем малышей и их родителей в захватывающее путешествие по волшебной стране Буратинии! Этот удивительный спектакль обещает множество открытий для маленьких зрителей. Дети узнают, из чего состоят тучки, роса и дождик, а также смогут собрать настоящую радугу и пройти по ней пешком!

Для кого?

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Это отличная возможность для малышей погрузиться в мир фантазии и волшебства в компании своих родителей.

Продолжительность и особенности

Продолжительность спектакля составляет 60 минут. Обратите внимание: не забудьте взять сменную обувь для комфортного участия в сказочной прогулке!

Интересные факты

Сказка о Буратино, созданная Алексеем Толстым, вдохновила множество театров на создание интерактивных постановок. В этом спектакле театральные приемы соединяются с элементами игры, что делает его особенно привлекательным для юной аудитории.

Не упустите шанс подарить своему ребенку незабываемые впечатления и волшебные моменты!