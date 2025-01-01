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Пешком по радуге
Билеты от 1000₽
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Спектакль Пешком по радуге

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказочная прогулка по Буратинии

Приглашаем малышей и их родителей в захватывающее путешествие по волшебной стране Буратинии! Этот удивительный спектакль обещает множество открытий для маленьких зрителей. Дети узнают, из чего состоят тучки, роса и дождик, а также смогут собрать настоящую радугу и пройти по ней пешком!

Для кого?

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Это отличная возможность для малышей погрузиться в мир фантазии и волшебства в компании своих родителей.

Продолжительность и особенности

Продолжительность спектакля составляет 60 минут. Обратите внимание: не забудьте взять сменную обувь для комфортного участия в сказочной прогулке!

Интересные факты

Сказка о Буратино, созданная Алексеем Толстым, вдохновила множество театров на создание интерактивных постановок. В этом спектакле театральные приемы соединяются с элементами игры, что делает его особенно привлекательным для юной аудитории.

Не упустите шанс подарить своему ребенку незабываемые впечатления и волшебные моменты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
4 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
7 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
9 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
17:00 от 1000 ₽
14 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
16 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
17:00 от 1000 ₽
17 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽
20 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
17:00 от 1000 ₽
24 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
25 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
26 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
27 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
29 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
30 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
11:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽

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