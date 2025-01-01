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Удалой молодец — гордость Запада
Билеты от 800₽
Киноафиша Удалой молодец — гордость Запада

Спектакль Удалой молодец — гордость Запада

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

The Playboy of the Western World

История, произошедшая в Ирландии практически сразу после чеховских пьес. Не успели отгреметь аплодисменты зрителей «Трех сестер» и «Вишневого сада», как молодой ирландский драматург Джон Мелингтон Синг явил всему миру историю про жителей далекой, заброшенной деревеньки в Ирландии.

Рутина и мечты

Жизнь ее обитателей, как ни странно, хоть внешне и не похожа на жизнь чеховских усадеб, в чем-то главном роднит их. Рутина ежедневной несобытийности рождает миражи, желания вырваться в иные пространства жизни, где есть идеалы, цели, смыслы и герои.

Переводы пьесы

Пьеса имеет два перевода на русский язык: «Удалой молодец — гордость Запада» и «Герой».

Театральная версия

В сценической версии театра «Плейбой из Мейо» вы увидите, до чего может довести людей рутинная, скучная и беспросветная жизнь, когда они, в поисках чего-то неординарного, выходящего за рамки их собственной неудавшейся жизни, готовы перевернуть все устои человеческого бытия: из человека, совершившего преступление, создать героя.

Мюзикл с ирландскими балладами

Все происходящее в этой детективной истории на удивление смешно, поэтому мы решили рассказать ее средствами мюзикла, добавив к ней ирландские баллады и зажигательные танцы.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Екатерина Кобба
Алексей Красовский
Алексей Красовский
Николай Разуменко
Анастасия Безбородова
Дмитрий Светус

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 800 ₽

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