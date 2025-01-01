Спектакль Удалой молодец — гордость Запада

The Playboy of the Western World

История, произошедшая в Ирландии практически сразу после чеховских пьес. Не успели отгреметь аплодисменты зрителей «Трех сестер» и «Вишневого сада», как молодой ирландский драматург Джон Мелингтон Синг явил всему миру историю про жителей далекой, заброшенной деревеньки в Ирландии.

Рутина и мечты

Жизнь ее обитателей, как ни странно, хоть внешне и не похожа на жизнь чеховских усадеб, в чем-то главном роднит их. Рутина ежедневной несобытийности рождает миражи, желания вырваться в иные пространства жизни, где есть идеалы, цели, смыслы и герои.

Переводы пьесы

Пьеса имеет два перевода на русский язык: «Удалой молодец — гордость Запада» и «Герой».

Театральная версия

В сценической версии театра «Плейбой из Мейо» вы увидите, до чего может довести людей рутинная, скучная и беспросветная жизнь, когда они, в поисках чего-то неординарного, выходящего за рамки их собственной неудавшейся жизни, готовы перевернуть все устои человеческого бытия: из человека, совершившего преступление, создать героя.

Мюзикл с ирландскими балладами

Все происходящее в этой детективной истории на удивление смешно, поэтому мы решили рассказать ее средствами мюзикла, добавив к ней ирландские баллады и зажигательные танцы.