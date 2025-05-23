Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пассажиры отложенных рейсов
Билеты от 3500₽
Киноафиша Пассажиры отложенных рейсов

Спектакль Пассажиры отложенных рейсов

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от «Квартета И»

Театр «Квартета И» представляет новый спектакль «Пассажиры отложенных рейсов», который обещает стать настоящим событием этого сезона. Пьесу создавали всего несколько месяцев, но выбор названия занял значительно больше времени и сил.

История создания спектакля

Рабочим вариантом названия была «Зал ожиданий», но коллектив театра решил, что стоит предложить и другие варианты. В итоге, процесс выбора превратился в настоящую мозговую бурю. Участники обсуждали названия не только между собой, но и с друзьями, родственниками и даже с прохожими, включая стюардесс и официантов в любимых ресторанах.

Участие зрителей в выборе названия

Квартет И также обратился к зрителям, которые пришли на читку новой пьесы, с просьбой помочь выбрать название. Они даже прибегли к помощи нейросети, чтобы сгенерировать новые варианты. В результате, несмотря на множество идей и даже несколько ссор в команде, окончательное название — «Пассажиры отложенных рейсов» — было выбрано через опросы в социальных сетях.

Отказанные варианты

В процессе поиска идеального названия были отобраны и отклонены такие варианты, как:

  • «Между зимой и небом»
  • «Что-то хорошее из-за плохих погодных условий»
  • «О пользе нелетной погоды»
  • «Постарайтесь некоторое время ничего не делать»
  • «А еще Хиддинк улыбался»
  • «Время обиженных»
  • «Неидеальные незнакомцы»

Что ожидает зрителей?

Каждый из отказанных вариантов по-своему отражает суть нового спектакля. Но, чтобы узнать, о чем именно он, вам предстоит прийти на премьеру. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального приключения!

Режиссер
Сергей Петрейков
Исполнители
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 3500 ₽
9 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 3500 ₽
16 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 4000 ₽
28 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 4000 ₽
13 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 4000 ₽
19 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 3500 ₽
25 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 4000 ₽
11 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 4000 ₽
17 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 4000 ₽
24 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 4000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 11 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

8 любящих женщин
16+
Комедия
8 любящих женщин
17 сентября в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
18+
Премьера Драма
Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
26 октября в 19:00 Модерн
от 3000 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
27 октября в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Новости
Театр «Квартет И»: успех на большом экране и фан-клуб поклонников
Театр «Квартет И»: успех на большом экране и фан-клуб поклонников «Квартет И» превращает спектакли в киноленты, где слово важнее спецэффекта, но сохраняет главное — живую интонацию и честный диалог. В чем феномен этих картин и почему зрители узнают в героях себя? Киноафиша пробудет разобраться!
Написать
23 мая 2025 09:35
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше