Театр «Квартета И» представляет новый спектакль «Пассажиры отложенных рейсов», который обещает стать настоящим событием этого сезона. Пьесу создавали всего несколько месяцев, но выбор названия занял значительно больше времени и сил.
Рабочим вариантом названия была «Зал ожиданий», но коллектив театра решил, что стоит предложить и другие варианты. В итоге, процесс выбора превратился в настоящую мозговую бурю. Участники обсуждали названия не только между собой, но и с друзьями, родственниками и даже с прохожими, включая стюардесс и официантов в любимых ресторанах.
Квартет И также обратился к зрителям, которые пришли на читку новой пьесы, с просьбой помочь выбрать название. Они даже прибегли к помощи нейросети, чтобы сгенерировать новые варианты. В результате, несмотря на множество идей и даже несколько ссор в команде, окончательное название — «Пассажиры отложенных рейсов» — было выбрано через опросы в социальных сетях.
В процессе поиска идеального названия были отобраны и отклонены такие варианты, как:
Каждый из отказанных вариантов по-своему отражает суть нового спектакля. Но, чтобы узнать, о чем именно он, вам предстоит прийти на премьеру. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального приключения!