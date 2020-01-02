Спектакль Невиновный

Премьера комедии «Невиновный» на российской сцене

Комедия «Невиновный» австрийского драматурга Фрица Хохвельдера, знакомая европейской публике, наконец-то представляется российским зрителям. Этот спектакль, написанный в 1958 году, станет настоящим открытием для любителей театра.

Сюжет

История начинается с находки, которая переворачивает масштаб жизни уважаемого промышленника Кристиана Эрдмана. Рабочий, незаконно прокладывающий трубы в его саду, обнаруживает скелет с проломленным черепом. На первый взгляд размеренная жизнь Эрдмана начинает рассыпаться, словно карточный домик.

Семья и окружение героя — esposa, dochter, соседи и прислуга — сразу начинают искать ответы на главный вопрос: «Кто и когда совершил это убийство?» Подозрение, как это часто бывает в подобных драмах, падает на хозяина дома.

Необычная история убийства

Однако развязка оказывается неожиданной. Спелеолог Брудершафтер, некогда неугодный жених дочери Эрдмана, выясняет, что скелет принадлежит солдату наполеоновской эпохи. Убийство, как таковое, не произошло, и все обвинения снимаются. Но характерные для Хохвельдера темы одиночества и поиска смысла жизни остаются в воздухе, оставляя Эрдмана наедине с его внутренними демонами.

Интересные факты

Не упустите шанс увидеть спектакль, который, как и многое другое творчество Хохвельдера, оставляет зрителя в размышлениях. Эта комедия затрагивает глубокие моральные вопросы и заставляет задуматься о человеческих отношениях и ущербе, которое может принести наше окружение.

Приготовьтесь к увлекательному и запоминающемуся вечеру, который обещает быть не только комедийным, но и философским путешествием в мир человеческих страстей.