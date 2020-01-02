Спектакль Невиновный

Комедия «Невиновный» австрийского драматурга Фрица Хохвельдера, знакомая европейской публике, наконец-то представляется российским зрителям. Этот спектакль, написанный в 1958 году, станет настоящим открытием для любителей театра.
История начинается с находки, которая переворачивает масштаб жизни уважаемого промышленника Кристиана Эрдмана. Рабочий, незаконно прокладывающий трубы в его саду, обнаруживает скелет с проломленным черепом. На первый взгляд размеренная жизнь Эрдмана начинает рассыпаться, словно карточный домик.
Семья и окружение героя — жена, дочь, соседи и прислуга — сразу начинают искать ответы на главный вопрос: «Кто и когда совершил это убийство?» Подозрение, как это часто бывает в подобных драмах, падает на хозяина дома.
Однако развязка оказывается неожиданной. Спелеолог Брудершафтер, некогда неугодный жених дочери Эрдмана, выясняет, что скелет принадлежит солдату наполеоновской эпохи. Убийство, как таковое, не произошло, и все обвинения снимаются. Но характерные для Хохвельдера темы одиночества и поиска смысла жизни остаются в воздухе, оставляя Эрдмана наедине с его внутренними демонами.
Не упустите шанс увидеть спектакль, который, как и многое другое творчество Хохвельдера, оставляет зрителя в размышлениях. Эта комедия затрагивает глубокие моральные вопросы и заставляет задуматься о человеческих отношениях и ущербе, которое может принести наше окружение.
Приготовьтесь к увлекательному и запоминающемуся вечеру, который обещает быть не только комедийным, но и философским путешествием в мир человеческих страстей.