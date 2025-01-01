Спектакль Малышам-ребятам о сказочных зверятах

Путешествие с героями русских народных сказок
Найди Колобка
Для самых маленьких открывается волшебный мир сказок о животных! Вместе с родителями дети отправятся на поиски Колобка, который сбежал от бабушки Луши.
Что ждет малышей?
- Встречи с героями русских народных сказок: Зайчиком, Мишкой, Волком и другими.
- Игры и танцы в образах сказочных зверушек.
- Добрая и веселая история с хорошим концом.
Информация для родителей
- Рекомендованный возраст: 2,5–5 лет.
- Продолжительность программы: 45 минут.
- Пожалуйста, не забудьте сменную обувь.
Подарите ребенку первую встречу с миром сказок, наполненную радостью и приключениями!