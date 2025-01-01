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Малышам-ребятам о сказочных зверятах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Малышам-ребятам о сказочных зверятах

Спектакль Малышам-ребятам о сказочных зверятах

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Путешествие с героями русских народных сказок

Найди Колобка

Для самых маленьких открывается волшебный мир сказок о животных! Вместе с родителями дети отправятся на поиски Колобка, который сбежал от бабушки Луши.

Что ждет малышей?

  • Встречи с героями русских народных сказок: Зайчиком, Мишкой, Волком и другими.
  • Игры и танцы в образах сказочных зверушек.
  • Добрая и веселая история с хорошим концом.

Информация для родителей

  • Рекомендованный возраст: 2,5–5 лет.
  • Продолжительность программы: 45 минут.
  • Пожалуйста, не забудьте сменную обувь.

Подарите ребенку первую встречу с миром сказок, наполненную радостью и приключениями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
18:00 от 1000 ₽
27 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽
28 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
29 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽
31 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
1 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
4 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
9 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽
10 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
13 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽
16 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1000 ₽
22 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
23 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
18:00 от 1000 ₽
25 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
27 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽
29 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
30 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
10:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

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