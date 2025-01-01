Спектакль Малышам-ребятам о сказочных зверятах

Путешествие с героями русских народных сказок

Найди Колобка

Для самых маленьких открывается волшебный мир сказок о животных! Вместе с родителями дети отправятся на поиски Колобка, который сбежал от бабушки Луши.

Что ждет малышей?

Встречи с героями русских народных сказок: Зайчиком, Мишкой, Волком и другими.

Игры и танцы в образах сказочных зверушек.

Добрая и веселая история с хорошим концом.

Информация для родителей

Рекомендованный возраст: 2,5–5 лет.

Продолжительность программы: 45 минут.

Пожалуйста, не забудьте сменную обувь.

Подарите ребенку первую встречу с миром сказок, наполненную радостью и приключениями!