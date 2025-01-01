Меню
Фигаро, или Во всем виноваты женщины
Киноафиша Фигаро, или Во всем виноваты женщины

Спектакль Фигаро, или Во всем виноваты женщины

Постановка
Off-театр 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

«Фигаро здесь, Фигаро там»: интриги и тайны в новом спектакле Off-театра

В семье графа Альмавива вновь назревают неприятности. На этот раз коварный интриган Бежарс проникает в их круги, искусно разжигая вражду и недоверие. За два десятилетия у каждого из членов семьи накопилось множество «скелетов в шкафу» и мрачных тайн, которые теперь становятся на пути к семейному счастью.

Сложные отношения и непокорные дети

Не стоит забывать и о непокорных детях, которые, повзрослев, приносят еще больше проблем. Действие спектакля напоминает непредсказуемую шахматную партию, где каждая сторона рискует, двигаясь по лезвию ножа.

Фигаро – спаситель семейных уз

Как всегда, на помощь приходит верный Фигаро, который готов взяться за неразрешимую задачу: разобраться в клубке интриг и вывести негодяя на чистую воду. Этот спектакль соединяет в себе классическую историю семьи с современными реалиями, где классические партии Россини гармонично переплетаются с ритмами современного репа.

Динамика и юмор

Зрителей ждет захватывающее представление, полное динамики, юмора, танцев и острых драматических моментов. Не упустите возможность увидеть, как классика встречается с современностью на театральной сцене!

Режиссер
Антонина Лебедева
В ролях
Виталий Колдаев
Вера Нагорнова
Владимир Иваний
Людмила Кошута
Самир Ильмарк

20 сентября
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00

Фотографии

Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины Фигаро, или Во всем виноваты женщины

