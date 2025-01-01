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Папа
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Спектакль Папа

Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова воплощают историю отца и дочери, переживающих перемены, связанные с утратой близкого человека 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

В семейной драме "Папа" главному герою, Андрэ, исполнилось 80 лет. Он был танцовщиком и инженером, но теперь он сталкивается с вызовами, которые представляет старость и потерю контроля над своим умом. Живя в Париже со своей дочерью Анной и зятем Антуаном, или, возможно, в Лондоне с новым бойфрендом дочери Пьером, Андрэ оказывается в вихре странных событий. В пижаме и в поисках своих часов, он вступает в борьбу за свое место в мире, несмотря на сбивчивость реальности вокруг.

Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова воплощают историю отца и дочери, переживающих неизбежные перемены, связанные с печальной утратой человека, которого они знали. В пьесе Флориана Зеллера реалистично рассматривается тема того, как сохранить человеческое достоинство и самобытность в ситуации, когда сознание начинает давать сбой.

Не упустите возможность окунуться в захватывающую историю, в которой граница между реальностью и фантазией растворяется, а близкие отношения ставят настоящую проверку на прочность. В ролях также выступают талантливые актеры, создавая неповторимую атмосферу, пронизанную глубоким смыслом. Искусство Флориана Зеллера, удостоенное премии Мольера, теперь оживает на российской сцене под режиссурой талантливых исполнителей. Будьте готовы к захватывающему театральному переживанию, где каждый момент заслуживает внимания.

Режиссер
Владимир Бельдиян
В ролях
Сергей Маковецкий
Марина Александрова
Мария Рыщенкова
Евгения Крегжде
Дарья Урсуляк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Папа сходит с ума. Рецензия на спектакль «Папа» с Маковецким

Спектакль «Папа» сложно смотреть, потому что он бьёт в главный страх каждого — страх потери своей личности. Мы — это не тело, кости и мышцы. Мы — это наши воспоминания. Теряя их, мы перестаём быть собой, перестаём узнавать тех, кто был нам ближе всего. И ложимся страшным бременем на плечи близких, для которых мы всё те же, но которых мы уже не узнаём. Поэтому поход на спектакль «Папа» с Маковецким и Александровой — это сложно. Но сходить стоит, потому что глубокая драматургия, которая в исполнении таких артистов смотрится ещё и пронзительно близко, точно даст вам набор сложных эмоций. Ведь в театр стоит ходить не только для того, чтобы смеяться. Сегодня рассмотрим антрепризный спектакль «Папа», театр Entracte, в главных ролях Сергей Маковецкий и Марина Александрова, режиссёр Владимир Бельдиян.

 

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Фотографии

Папа Папа Папа Папа Папа Папа Папа Папа Папа Папа

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