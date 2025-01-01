Спектакль Папа

В семейной драме "Папа" главному герою, Андрэ, исполнилось 80 лет. Он был танцовщиком и инженером, но теперь он сталкивается с вызовами, которые представляет старость и потерю контроля над своим умом. Живя в Париже со своей дочерью Анной и зятем Антуаном, или, возможно, в Лондоне с новым бойфрендом дочери Пьером, Андрэ оказывается в вихре странных событий. В пижаме и в поисках своих часов, он вступает в борьбу за свое место в мире, несмотря на сбивчивость реальности вокруг.

Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова воплощают историю отца и дочери, переживающих неизбежные перемены, связанные с печальной утратой человека, которого они знали. В пьесе Флориана Зеллера реалистично рассматривается тема того, как сохранить человеческое достоинство и самобытность в ситуации, когда сознание начинает давать сбой.

Не упустите возможность окунуться в захватывающую историю, в которой граница между реальностью и фантазией растворяется, а близкие отношения ставят настоящую проверку на прочность. В ролях также выступают талантливые актеры, создавая неповторимую атмосферу, пронизанную глубоким смыслом. Искусство Флориана Зеллера, удостоенное премии Мольера, теперь оживает на российской сцене под режиссурой талантливых исполнителей. Будьте готовы к захватывающему театральному переживанию, где каждый момент заслуживает внимания.