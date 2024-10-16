Папа сходит с ума. Рецензия на спектакль «Папа» с Маковецким

Спектакль «Папа» сложно смотреть, потому что он бьёт в главный страх каждого — страх потери своей личности. Мы — это не тело, кости и мышцы. Мы — это наши воспоминания. Теряя их, мы перестаём быть собой, перестаём узнавать тех, кто был нам ближе всего. И ложимся страшным бременем на плечи близких, для которых мы всё те же, но которых мы уже не узнаём. Поэтому поход на спектакль «Папа» с Маковецким и Александровой — это сложно. Но сходить стоит, потому что глубокая драматургия, которая в исполнении таких артистов смотрится ещё и пронзительно близко, точно даст вам набор сложных эмоций. Ведь в театр стоит ходить не только для того, чтобы смеяться. Сегодня рассмотрим антрепризный спектакль «Папа», театр Entracte, в главных ролях Сергей Маковецкий и Марина Александрова , режиссёр Владимир Бельдиян.

Сначала содержание спектакля «Папа». Главный герой, 80-летний Андрэ, живёт в Париже с дочерью Анной. Он работал танцовщиком, у него успешная карьера, скоро он должен познакомиться с будущим зятем. Но есть проблема. Андрэ не сразу понимает, что он теряет связь с реальностью. На следующий день ему кажется, что он работал инженером, а дочь давно переехала в Лондон. Герой путается в воспоминаниях, он не понимает, где прошлое, а где настоящее. Герой должен взять себя в руки, чтобы доказать всем и, в первую очередь, себе, что он всё ещё в сознании.

Уникальность постановки в том, что зрители не просто наблюдают за стареющим человеком, а погружаются в его мир, видят мир так, как его воспринимает он — с рассыпающимися воспоминаниями, потерей ориентации во времени и путаницей в деталях. Эту безысходность отлично создают на сцене актёры спектакля «Папа». Сергей Маковецкий, который исполняет роль Андрэ, играет персонажа, который в прямом смысле балансирует между сознанием и безумием. Одно неверное движение, один лишний стресс, и мужчина свалится, навсегда потеряв себя. Поэтому припадки откровенной шизофрении он чередует с эпизодами сознания, когда герой не помнит, что делал вчера. За этим крайне интересно наблюдать. В свою очередь, Марина Александрова, исполняющая роль его дочери Анны, показывает, как тяжело жить с человеком, который ещё вчера был собой. Она разрывается между долгом дочери и желанием жить свою жизнь. Это отсутствие верного назидательного ответа, кто из героев хороший и плохой, обеспечивает сюжету интерес.

Режиссура здесь выражается в декорациях. Здесь пространство сцены создаёт образ сознания героя. Пластиковые стены в постановке усиливают ощущение того, как воспоминания Андрэ становятся всё более расплывчатыми. Сценическое оформление шаг за шагом разрушается, некогда чёткие границы реальности в голове главного героя всё более размываются. Таким образом, декорации не просто служат фоном, они буквально становятся частью главного героя.

И за этим угасанием сознания довольно тревожно наблюдать. Всё здесь вызывает чувство безысходности, бессмысленной борьбы, как будто весь мир говорит герою: «Всё! Твой срок истёк». Страшно пережить свой разум. Те, кто вживую видел таких людей, понимают, как это пугает. Но спектакль режиссёра Владимира Бельдиана — не тупая страшилка. Он пытается посмотреть на деменцию изнутри. Такое угасание становится стеклянным куполом, который накрывает человека. Сам герой не меняется, меняется линза, через которую он смотрит на мир, и неадекватные реакции становятся следствием этой линзы. Как если бы просыпался каждый раз с разноцветными очками и видел мир в разных цветах. Внутри Андрэ ощущает себя нормальным, хочет докричаться сквозь купол до окружающих, но они его не слышат.

Отзывы на спектакль «Папа» отмечают как глубокую игру актёров, так и оригинальную трактовку пьесы. Особенно хвалят, как Сергей Маковецкий в спектакле «Папа» точно передаёт состояние героя, который теряется в своих воспоминаниях, но при этом продолжает бороться за свою личность. Поэтому стоит пересилить свой страх перед этой темой и купить билет на ближайший показ. Продолжительность спектакля «Папа» с Маковецким — 1 час, 40 минут. Поэтому не волнуйтесь, если на вопрос «сколько идёт спектакль «Папа»», вы думали, что это долгое действие. Эмоционального перегруза не будет.