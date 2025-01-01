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Крик лангусты
Билеты от 1100₽
Киноафиша Крик лангусты

Спектакль Крик лангусты

Спектакль о последнем годе жизни актрисы Сары Бернар
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Постановка по пьесе «Смех лангусты» в редакции Жоржа Вильсона

Сару Бернар называли божественной актрисой, золотым голосом и императрицей театра. Она была эпатажной, несгибаемой и первой мировой звездой. Несмотря на предсказания о ранней гибели из-за туберкулёза и ампутацию ноги, Сара Бернар продолжала выступать на сцене, вызывая восторг у зрителей. Для неё театр был синонимом жизни: пока артист играет, он живёт.

Два актёра — множество образов

В спектакле участвуют всего два актёра — Юлия Рутберг и Андрей Ильин, — но перед зрителями разворачивается целая галерея персонажей. Летним днём на берегу Атлантического океана Сара Бернар снова становится Федрой, Дамой с камелиями, Клеопатрой, Саломеей, Гамлетом. Она диктует своему преданному секретарю Жоржу Питу мемуары и разыгрывает с ним сцены из своей жизни, превращая Жоржа то в жестокого антрепренёра, то в строгую настоятельницу монастыря, то в самого Оскара Уайльда.

Мнения актёров о спектакле

Юлия Рутберг говорит: «Пока человек эмоционален, пока хочет испытывать чувства — невозможно лишить его жизни и жизнелюбия». Андрей Ильин добавляет: «Они спорят, ругаются, иногда ненавидят друг друга, но они безумно друг друга любят. Несмотря ни на что».

 

Режиссер
Михаил Цитриняк
В ролях
Юлия Рутберг
Андрей Ильин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1100 ₽

Фотографии

Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты Крик лангусты

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