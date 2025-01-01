Спектакль Крик лангусты

Постановка по пьесе «Смех лангусты» в редакции Жоржа Вильсона

Сару Бернар называли божественной актрисой, золотым голосом и императрицей театра. Она была эпатажной, несгибаемой и первой мировой звездой. Несмотря на предсказания о ранней гибели из-за туберкулёза и ампутацию ноги, Сара Бернар продолжала выступать на сцене, вызывая восторг у зрителей. Для неё театр был синонимом жизни: пока артист играет, он живёт.

Два актёра — множество образов

В спектакле участвуют всего два актёра — Юлия Рутберг и Андрей Ильин, — но перед зрителями разворачивается целая галерея персонажей. Летним днём на берегу Атлантического океана Сара Бернар снова становится Федрой, Дамой с камелиями, Клеопатрой, Саломеей, Гамлетом. Она диктует своему преданному секретарю Жоржу Питу мемуары и разыгрывает с ним сцены из своей жизни, превращая Жоржа то в жестокого антрепренёра, то в строгую настоятельницу монастыря, то в самого Оскара Уайльда.

Мнения актёров о спектакле

Юлия Рутберг говорит: «Пока человек эмоционален, пока хочет испытывать чувства — невозможно лишить его жизни и жизнелюбия». Андрей Ильин добавляет: «Они спорят, ругаются, иногда ненавидят друг друга, но они безумно друг друга любят. Несмотря ни на что».