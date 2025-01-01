Спектакль «Омон Ра»: абсурдная трагикомедия о человеческих иллюзиях

Спектакль основан на романе Виктора Пелевина «Омон Ра». Это абсурдная, местами сказочная трагикомедия, написанная в начале 90-х годов, в момент крушения великих мифов прошлого. Постановка создана Михаилом Рахлиным с помощью доступных и подручных средств, что позволяет погрузить зрителя в атмосферу советского сюрреализма.

Сюжет спектакля

Главный герой спектакля — Омон Кривомазов, молодой человек, с детства мечтающий о небе. Поступив в летное училище, он попадает в отряд космонавтов, готовящихся к полету на Луну. Омон выбирает себе позывной «Ра» в честь древнеегипетского бога с головой сокола и мечтает о свободе, стремясь «воспарить» над земной действительностью, в счастье и справедливость которой он уже не верит.

Темы и символика

Спектакль затрагивает важные темы человеческих заблуждений и иллюзий. Он также является критикой тоталитарной системы Советского Союза, используя элементы советской космической символики и отсылая к шедеврам советского агитпропа. Жизнь и окружающий мир, как показывает история Омона, формируются нашими мыслями, что делает спектакль актуальным и глубоким.

Премьера и аудитория

Премьера спектакля состоялась 24 сентября 2022 года. Зрителям рекомендуется возрастное ограничение 18+, что подчеркивает сложность и многослойность затрагиваемых тем.