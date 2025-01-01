Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Омон Ра
Билеты от 1800₽
Киноафиша Омон Ра

Спектакль Омон Ра

Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль «Омон Ра»: абсурдная трагикомедия о человеческих иллюзиях

Спектакль основан на романе Виктора Пелевина «Омон Ра». Это абсурдная, местами сказочная трагикомедия, написанная в начале 90-х годов, в момент крушения великих мифов прошлого. Постановка создана Михаилом Рахлиным с помощью доступных и подручных средств, что позволяет погрузить зрителя в атмосферу советского сюрреализма.

Сюжет спектакля

Главный герой спектакля — Омон Кривомазов, молодой человек, с детства мечтающий о небе. Поступив в летное училище, он попадает в отряд космонавтов, готовящихся к полету на Луну. Омон выбирает себе позывной «Ра» в честь древнеегипетского бога с головой сокола и мечтает о свободе, стремясь «воспарить» над земной действительностью, в счастье и справедливость которой он уже не верит.

Темы и символика

Спектакль затрагивает важные темы человеческих заблуждений и иллюзий. Он также является критикой тоталитарной системы Советского Союза, используя элементы советской космической символики и отсылая к шедеврам советского агитпропа. Жизнь и окружающий мир, как показывает история Омона, формируются нашими мыслями, что делает спектакль актуальным и глубоким.

Премьера и аудитория

Премьера спектакля состоялась 24 сентября 2022 года. Зрителям рекомендуется возрастное ограничение 18+, что подчеркивает сложность и многослойность затрагиваемых тем.

Режиссер
Михаил Рахлин
В ролях
Алексей Варущенко
Алексей Варущенко
Ростислав Лаврентьев
Алексей Кирсанов
Алексей Кирсанов
Антон Лобан
Александр Поршин

Купить билет на спектакль Омон Ра

Помощь с билетами
Январь
15 января четверг
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1800 ₽

Фотографии

Омон Ра Омон Ра Омон Ра Омон Ра Омон Ра Омон Ра Омон Ра

В ближайшие дни

Мой первый бизнес
6+
Детский
Мой первый бизнес
15 декабря в 19:00 РАМТ
от 1500 ₽
Укрощение строптивой
16+
Комедия
Укрощение строптивой
23 марта в 19:00 Театр на Юго-Западе
от 1000 ₽
Последний аттракцион
16+
Драма
Последний аттракцион
19 декабря в 19:00 Филиал Театра им. Пушкина
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше