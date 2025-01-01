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Волки и овцы
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Киноафиша Волки и овцы

Спектакль Волки и овцы

Легенда постсоветского театра: первое поколение «фоменок» в спектакле по Островскому
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Уникальная атмосфера чеховского импрессионизма 

Этот спектакль — бережная и глубокая интерпретация классической пьесы, которая раскрывает её совершенно новые грани. Переливы света, «разомкнутость» пространства, легкая грусть и поэзия ушедшего мира русской усадьбы создают уникальную атмосферу чеховского импрессионизма. На фоне всего этого сохраняется и юмор, присущий произведению.

Современная подача и гротескный подход
Сюжет пьесы — аферы с векселями — подается режиссёром остро и местами гротескно. Современные ассоциации не выделяются ярко, но они естественно проникают в восприятие зрителей. Это спектакль, который позволяет увидеть произведение Чехова через призму современности, не разрушая его оригинальный дух.

Важная информация
Во время спектакля, в соответствии с ремарками автора и творческими задачами режиссера, артисты курят на сцене. Просим учесть эту информацию при планировании посещения.

Состав актеров

  • Меропия Давыдовна Мурзавецкая — девица лет 65, помещица — Наталия Курдюбова
  • Аполлон Викторович Мурзавецкий — племянник Мурзавецкой — Александр Моровов
  • Глафира Алексеевна — бедная девица, родственница Мурзавецкой — Мария Андреева
  • Евлампия Николаевна Купавина — богатая молодая вдова — Екатерина Смирнова
  • Анфуса Тихоновна — её тётка — Галина Кашковская
  • Михаил Борисович Лыняев — почетный мировой судья, богатый барин — Алексей Колубков
  • Василий Иванович Беркутов — сосед Купавиной — Илья Любимов
  • Карэн Бадалов — Вукол Наумович Чугунов, бывший член уездного суда — Тагир Рахимов
  • Клавдий Горецкий — племянник Чугунова — Денис Аврамов
  • Павлин Савельич — Максим Литовченко
  • Олег Любимов
  • Гитара — Антон Сергеев
  • Кира Персиц

 

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Денис Аврамов
Тагир Рахимов
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Илья Любимов
Илья Любимов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00

Фотографии

Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы Волки и овцы

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