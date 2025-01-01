Спектакль Волки и овцы

Уникальная атмосфера чеховского импрессионизма

Этот спектакль — бережная и глубокая интерпретация классической пьесы, которая раскрывает её совершенно новые грани. Переливы света, «разомкнутость» пространства, легкая грусть и поэзия ушедшего мира русской усадьбы создают уникальную атмосферу чеховского импрессионизма. На фоне всего этого сохраняется и юмор, присущий произведению.

Современная подача и гротескный подход

Сюжет пьесы — аферы с векселями — подается режиссёром остро и местами гротескно. Современные ассоциации не выделяются ярко, но они естественно проникают в восприятие зрителей. Это спектакль, который позволяет увидеть произведение Чехова через призму современности, не разрушая его оригинальный дух.

Важная информация

Во время спектакля, в соответствии с ремарками автора и творческими задачами режиссера, артисты курят на сцене. Просим учесть эту информацию при планировании посещения.

Состав актеров