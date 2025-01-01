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Путешествие по стране Буратинии
Билеты от 1000₽
Киноафиша Путешествие по стране Буратинии

Спектакль Путешествие по стране Буратинии

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключения деревянных мальчиков: "Золотой ключик" и "Приключения Пиноккио"

Все знают и любят сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Но далеко не все знакомы с героями оригинальной истории Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». В новом спектакле юные зрители смогут узнать, чем похожи и чем отличаются две увлекательные сказки о деревянных мальчишках.

Что ждёт зрителей?

В программе маленькие зрители отправятся в захватывающее путешествие по итальянской улице, заглянут в каморку к папе Карло, отыщут в пруду заветный ключик, а также посетят темный чулан и волшебный театр. Эта увлекательная история познакомит детей с любимыми персонажами и подарит им множество ярких эмоций.

Информация для зрителей

Рекомендованный возраст для просмотра спектакля — от 5 до 11 лет. Длительность представления составляет 60 минут. Мы просим зрителей не забывать сменную обувь, чтобы сделать посещение театра комфортным и приятным.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир сказки и открыть для себя новые грани знакомых историй!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
15:30 от 1000 ₽
27 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽
30 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
2 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
5 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽
7 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
12 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
13 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
14 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽
18 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
22 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
23 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
15:30 от 1000 ₽
26 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽
29 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽
31 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
15:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вдох
18+
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от 3900 ₽
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