Спектакль Путешествие по стране Буратинии

Приключения деревянных мальчиков: "Золотой ключик" и "Приключения Пиноккио"

Все знают и любят сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Но далеко не все знакомы с героями оригинальной истории Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». В новом спектакле юные зрители смогут узнать, чем похожи и чем отличаются две увлекательные сказки о деревянных мальчишках.

Что ждёт зрителей?

В программе маленькие зрители отправятся в захватывающее путешествие по итальянской улице, заглянут в каморку к папе Карло, отыщут в пруду заветный ключик, а также посетят темный чулан и волшебный театр. Эта увлекательная история познакомит детей с любимыми персонажами и подарит им множество ярких эмоций.

Информация для зрителей

Рекомендованный возраст для просмотра спектакля — от 5 до 11 лет. Длительность представления составляет 60 минут. Мы просим зрителей не забывать сменную обувь, чтобы сделать посещение театра комфортным и приятным.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир сказки и открыть для себя новые грани знакомых историй!