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Александр Поршин
Aleksandr Porshin
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Персоны
Александр Поршин
Александр Поршин
Aleksandr Porshin
Дата рождения
15 ноября 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
МХТ им. Чехова
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Популярные фильмы
7.9
Здесь был Юра
(2025)
Билеты
0.0
Спасибо. Хорошего вечера!
(2025)
Фильмография Александр Поршин
Жанр
Все
Драма
Комедия
Короткометражный
Музыка
Год
Все
2025
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.9
Здесь был Юра
драма, музыка
2025, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
Спасибо. Хорошего вечера!
короткометражный, комедия, драма
2025, Россия
Другие проекты Александр Поршин
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Дядя Ваня
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16+
9 ряд. 10, 11 место
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