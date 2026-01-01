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Цирк Шардам-С!
Киноафиша Цирк Шардам-С!

Спектакль Цирк Шардам-С!

Постановка
Мимигранты 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Захватывающее дух представление, придуманное Хармсом

Приготовьтесь к яркому и смелому представлению, которое привлечет внимание зрителей всех возрастов! Это уникальное сочетание хулиганства, абсурда и умопомрачительного юмора, которое оставит незабываемые впечатления.

Театральная сцена как цирковая арена

С легкой подачи шпрехшталмейстера театральная сцена превращается в настоящую цирковую арену. Обычные стулья становятся грациозными конями, создавая удивительную атмосферу и подчеркивая уникальность этого спектакля.

Уникальные номера и талантливые артисты

Почтеннейшая публика сможет насладиться выступлениями веселых джигитов и понаблюдать за дрессированными слонами, которых представит неподражаемая укротительница Матильда Дердидас. Также вас ждут невероятные трюки артиста Вертунова, а в некоторых номерах зрители увидят удава и даже настоящую акулу!

Создатели спектакля

Это увлекательное представление было создано острословом и обэриутом Даниилом Хармсом в сотрудничестве с художественным руководителем Клоун-мим-театра «Мимигранты» Александром Плющъ — Нежинским. Их творческий союз обещает зрителям непередаваемые эмоции и множество сюрпризов.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу, которое подарит вам радость и смех!

Режиссер
Александр Плющ
В ролях
Евгений Борисов
Олег Крамарь
Мария Маджаро
Михаил Морозов
Валентин Корнезо
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