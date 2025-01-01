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Случайно стать счастливым
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Спектакль Случайно стать счастливым

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мини-сериал о жизни мужчины и женщины

Представляем вашему вниманию новый спектакль, который станет настоящим открытием для любителей театра. Это мини-сериал о жизни мужчины и женщины, где каждая сцена наполнена глубокими эмоциями и значимыми вопросами.

Сюжет

Однажды в дверь одинокого мужчины постучали. На пороге оказалась она — та, которая перевернула всю его спокойную, устоявшуюся жизнь. Обоим необходимо научиться танцевать рок-н-ролл, и они решают заниматься вместе. Однако, возможно, это лишь предлог, чтобы убежать от своего одиночества.

Сумеют ли они найти общий язык? Понять друг друга? Что их ждёт: общая дорога или эгоизм одиночества возьмёт верх? Подарит ли им судьба шанс станцевать свой танец?

Темы спектакля

Спектакль затрагивает актуальные темы любви, ожидания, лукавства и надежды. Зрители увидят волнующее действо, которое заставит задуматься о собственных выборах. Удастся ли героям преодолеть барьеры и стать ближе друг к другу? Этот спектакль предлагает не только развлечение, но и возможность для глубоких размышлений.

Приглашение к действию

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия! Возможно, вы также, как и герои спектакля, сможете сделать свой выбор и открыть для себя новые грани человеческих отношений.

Режиссер
Константин Демидов
В ролях
Константин Демидов
Екатерина Фарбер

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
20:00 от 1200 ₽

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