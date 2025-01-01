Спектакль Последняя женщина сеньора Хуана

Кто не знает легендарного Дона Жуана? Эта фигура вдохновила многих авторов, таких как Тирсо де Молина, Ж. Б. Мольер, А. С. Пушкин, Дж. Г. Байрон и Э. Радзинский. В пьесе Леонида Жуховицкого он представлен под именем сеньор Хуан, что подчеркивает его испанские корни. Однако главная тема спектакля — это не любовные похождения, а осмысление итогов жизни этого легендарного героя.
Сеньор Хуан, уже не молодой, ищет тихое прибежище в заброшенном городке, забытом Богом. Именно здесь его настигают три человека: брошенная 20 лет назад жена, воин-мститель и загадочный исполнитель. Каждый из них хочет убить Хуана, и у каждого есть на это веские причины. Спектакль не о зле и губительности страсти, а о стремлении к идеалу любви и добра. Трудно быть счастливым, но если очень сильно захотеть, то все возможно.
