Спектакль Последняя женщина сеньора Хуана

"Последняя женщина сеньора Хуана". Постановка самарского театра "Город"

Кто не знает легендарного Дона Жуана? Эта фигура вдохновила многих авторов, таких как Тирсо де Молина, Ж. Б. Мольер, А. С. Пушкин, Дж. Г. Байрон и Э. Радзинский. В пьесе Леонида Жуховицкого он представлен под именем сеньор Хуан, что подчеркивает его испанские корни. Однако главная тема спектакля — это не любовные похождения, а осмысление итогов жизни этого легендарного героя.

Сеньор Хуан, уже не молодой, ищет тихое прибежище в заброшенном городке, забытом Богом. Именно здесь его настигают три человека: брошенная 20 лет назад жена, воин-мститель и загадочный исполнитель. Каждый из них хочет убить Хуана, и у каждого есть на это веские причины. Спектакль не о зле и губительности страсти, а о стремлении к идеалу любви и добра. Трудно быть счастливым, но если очень сильно захотеть, то все возможно.

В ролях

Евгений Колотилин

Татьяна Стенина

Александр Кузнецов

Дарья Мошняга

Артём Рыбин

Татьяна Быкова

Дмитрий Сибиряков

Борис Трейбич

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.