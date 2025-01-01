Детский балет, с которого стоит начать знакомство с жанром

«Щелкунчик»

Детский балет «Щелкунчик» — настоящая классика. На Рождество детям дарят игрушечного солдатика Щелкунчика. Ночью они видят чудо — внезапно, ёлка растёт, все игрушки оживают и начинают вести свою жизнь. Но, внезапно, в комнату детей врывается армия мышей во главе с Мышиным королём, и Щелкунчик собирает других солдатиков на битву с ними. Пусть их гораздо меньше, они должны любой ценой защитить детей от злых мышей и их мерзкого предводителя.

Балет «Щелкунчик» идеален для похода с детьми. Приключенческий сюжет, красивая музыка Чайковского, прекрасные костюмы и яркие танцевальные номера. Кстати, музыка из балета играет в некоторых клипах в ТикТоке, поэтому дети могут её узнать.

«Конёк-горбунок»

Простой крестьянский парень Иван стережёт пшеницу и ловит вора. Им оказывается волшебный конь, который в качестве выкупа за себя отдаёт двух красивых лошадей и конька-горбунка. Так Иван, сам того не понимая, попадает в удивительный мир магии. Он должен выполнить рискованные поручения царя, раскрыть интриги врагов, пройти испытание в кипятке и найти любовь своей жизни. Сказочная история с приключениями и неожиданными поворотами сюжета.

Балет для детей по прекрасной сказке. Советуем после спектакля посмотреть мультик и спросить, что ребёнку больше понравилось.

«Спящая красавица»

Король и королева приглашают на крестины своей новорождённой дочери всех фей королевства, кроме одной — старой феи Карабос, которая уже давно не выходит из дворца. Обиженная фея врывается на пир и накладывает на принцессу проклятие — она уколет палец о веретено и умрёт. Но последняя фея, не имея возможности отменить заклятье, смягчает его — принцесса уснёт на 100 лет. Как ни старались отец и мать избежать этой судьбы, принцесса находит веретено и, уколовшись, впадает в сон. Никто не знает, как оживить несчастную девушку.

Почему это балет, интересный детям? На сцене сказка обладает особой магией волшебства. Феи, принцесса, король и королева, принц — все выглядят такими настоящими, как будто они вышли из книжки.

«Золушка»

Мужчина берёт в жёны женщину, которая ненавидит его дочь от первого брака — Золушку. Пока её дочери живут в роскоши, несчастная девушка прислуживает им в своём же доме и спит на чердаке. В один день принц устраивает бал, куда приглашает всех знатных людей королевства. Золушка остаётся дома одна, но, внезапно, к ней приходит фея-крёстная. Взмахом палочки она превращает тыкву в карету, а мышей в белых лошадей. Золушка едет на бал, но ей нужно успеть уйти в полночь, ведь тогда карета снова станет тыквой.

Красивая сказка, на сцене происходит настоящая магия, которая завораживает и взрослых, и детей.

«Чиполлино»

Жестокий правитель города по имени Лимон стал ненавистен его жителям. Сначала он ввёл налоги на природные явления, такие как солнце, дождь и ветер. Потом он бросил в темницу отца мальчика по имени Чиполлоне за случайное столкновение с Лимоном. Но последней каплей стало разрушение домика старика Тыквы, который все вместе построили. Тогда Чиполлино и его подруга Редисочка решают наказать злого правителя. Они хотят освободить Чиполлоне и избавить город от тирании Лимона.

Балет часто ставится с большой массовкой в невероятных костюмах. Яркие краски и озорной сюжет точно не оставят вашего ребёнка равнодушным.