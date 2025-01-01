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Детский балет, с которого стоит начать знакомство с жанром

Сегодня особенно важно показывать детям классические театральные жанры. Мы не можем избавить их от клипового мышления, но можем внести в их жизнь красоту, которая точно прорастёт и сделает внутренне богаче и глубже. Но чтобы вы не ломали голову, с чего начать, мы подготовили подборку балета для детей, который им точно понравится. Если вы увидите их названия в афише — однозначно сводите своего ребёнка.

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Щелкунчик
Щелкунчик
балет, детский
Конек-горбунок
Конек-горбунок
балет
Чиполлино
Чиполлино
балет, детский
Спящая красавица
Спящая красавица
балет
Золушка
Золушка
балет
Конек-горбунок
Конек-горбунок
балет, детский
Чиполлино
Чиполлино
балет, детский
Спящая красавица
Спящая красавица
балет
Золушка
Золушка
балет, детский
Щелкунчик
Щелкунчик
балет, детский
Чиполлино
Чиполлино
балет, детский
Сбросить
Жанр
Все Балет Детский

«Щелкунчик»

Детский балет «Щелкунчик» — настоящая классика. На Рождество детям дарят игрушечного солдатика Щелкунчика. Ночью они видят чудо — внезапно, ёлка растёт, все игрушки оживают и начинают вести свою жизнь. Но, внезапно, в комнату детей врывается армия мышей во главе с Мышиным королём, и Щелкунчик собирает других солдатиков на битву с ними. Пусть их гораздо меньше, они должны любой ценой защитить детей от злых мышей и их мерзкого предводителя.

Балет «Щелкунчик» идеален для похода с детьми. Приключенческий сюжет, красивая музыка Чайковского, прекрасные костюмы и яркие танцевальные номера. Кстати, музыка из балета играет в некоторых клипах в ТикТоке, поэтому дети могут её узнать.

«Конёк-горбунок»

Простой крестьянский парень Иван стережёт пшеницу и ловит вора. Им оказывается волшебный конь, который в качестве выкупа за себя отдаёт двух красивых лошадей и конька-горбунка. Так Иван, сам того не понимая, попадает в удивительный мир магии. Он должен выполнить рискованные поручения царя, раскрыть интриги врагов, пройти испытание в кипятке и найти любовь своей жизни. Сказочная история с приключениями и неожиданными поворотами сюжета.

Балет для детей по прекрасной сказке. Советуем после спектакля посмотреть мультик и спросить, что ребёнку больше понравилось.

«Спящая красавица»

Король и королева приглашают на крестины своей новорождённой дочери всех фей королевства, кроме одной — старой феи Карабос, которая уже давно не выходит из дворца. Обиженная фея врывается на пир и накладывает на принцессу проклятие — она уколет палец о веретено и умрёт. Но последняя фея, не имея возможности отменить заклятье, смягчает его — принцесса уснёт на 100 лет. Как ни старались отец и мать избежать этой судьбы, принцесса находит веретено и, уколовшись, впадает в сон. Никто не знает, как оживить несчастную девушку.

Почему это балет, интересный детям? На сцене сказка обладает особой магией волшебства. Феи, принцесса, король и королева, принц — все выглядят такими настоящими, как будто они вышли из книжки.

«Золушка»

Мужчина берёт в жёны женщину, которая ненавидит его дочь от первого брака — Золушку. Пока её дочери живут в роскоши, несчастная девушка прислуживает им в своём же доме и спит на чердаке. В один день принц устраивает бал, куда приглашает всех знатных людей королевства. Золушка остаётся дома одна, но, внезапно, к ней приходит фея-крёстная. Взмахом палочки она превращает тыкву в карету, а мышей в белых лошадей. Золушка едет на бал, но ей нужно успеть уйти в полночь, ведь тогда карета снова станет тыквой.

Красивая сказка, на сцене происходит настоящая магия, которая завораживает и взрослых, и детей.

«Чиполлино»

Жестокий правитель города по имени Лимон стал ненавистен его жителям. Сначала он ввёл налоги на природные явления, такие как солнце, дождь и ветер. Потом он бросил в темницу отца мальчика по имени Чиполлоне за случайное столкновение с Лимоном. Но последней каплей стало разрушение домика старика Тыквы, который все вместе построили. Тогда Чиполлино и его подруга Редисочка решают наказать злого правителя. Они хотят освободить Чиполлоне и избавить город от тирании Лимона.

Балет часто ставится с большой массовкой в невероятных костюмах. Яркие краски и озорной сюжет точно не оставят вашего ребёнка равнодушным.

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