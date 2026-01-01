Спектакль Маяковский. Ноктюрн

Маяковский. Ноктюрн
Постановка
Камерная сцена 16+
Режиссер Софья Рубина
Возраст 16+

О спектакле

Трагедия и творчество Владимира Маяковского

Почти 100 лет назад прозвучал выстрел, поставивший «точку пули» в конце жизни Владимира Маяковского. Исследователи его творчества и по сей день пытаются понять причины этого поступка, но тайна остается нерешенной.

Маяковский начинал свой путь как гениальный поэт-футурист, но вскоре отошел от творчества и стал служить советской власти, в результате чего потерял свой голос. Творческая интеллигенция разочаровалась в прежнем кумире, партийные чиновники оценили его лишь как «попутчика», а любимые женщины стали избегать общения с ним, считая его неврастеником.

Этот поэт, начавший с насмешек над романтизмом и лирикой, прожил жизнь, как настоящий романтик. Даже если его флейта была сделана из водосточных труб, он все равно смог сыграть романтический ноктюрн.

Театр «Камерная сцена» предлагает зрителям задуматься о трагической судьбе русского гения и о природе творчества. Не упустите возможность посетить этот спектакль, который затрагивает глубокие и актуальные темы, связанные с жизнью и творчеством Маяковского.

28 июня воскресенье
18:00
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
от 500 ₽
11 июля суббота
18:00
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
от 500 ₽

