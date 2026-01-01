Трагедия и творчество Владимира Маяковского

Почти 100 лет назад прозвучал выстрел, поставивший «точку пули» в конце жизни Владимира Маяковского. Исследователи его творчества и по сей день пытаются понять причины этого поступка, но тайна остается нерешенной.

Маяковский начинал свой путь как гениальный поэт-футурист, но вскоре отошел от творчества и стал служить советской власти, в результате чего потерял свой голос. Творческая интеллигенция разочаровалась в прежнем кумире, партийные чиновники оценили его лишь как «попутчика», а любимые женщины стали избегать общения с ним, считая его неврастеником.

Этот поэт, начавший с насмешек над романтизмом и лирикой, прожил жизнь, как настоящий романтик. Даже если его флейта была сделана из водосточных труб, он все равно смог сыграть романтический ноктюрн.

