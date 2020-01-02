Спектакль Шутки Достоевского

Спектакль по рассказу Достоевского «Скверный анекдот»

Спектакль основан на рассказе Федора Достоевского «Скверный анекдот». В нем перед нами разворачивается небольшая, но весьма показательная сцена из жизни действительного статского советника Пралинского, который незваным гостем приходит на свадьбу своего подчиненного.

Бюрократия и «маленький человек»

Достоевский с помощью ярких штрихов создает не только образ чиновничьего Петербурга, но и универсальную модель бюрократии — от царя Гороха до наших дней. Большие «шишки» уверены, что являются либералами в вопросах реформ, но на самом деле остаются ретроградами. В этом контексте ярко прописан и образ «маленького человека» — чиновника Пселдонимова, жениха, который становится символом комедии и трагедии человеческой судьбы.

Актуальность и философия

Этот анекдот по-прежнему злободневен: он вызывает смех, но и заставляет задуматься, ведь за почти двести лет ничего не изменилось в человеческой природе. Окунуться в острую природу чувств Достоевского, поиграть с темой власти, шутить об этом, а затем дойти до абсурда и отчаянья — такова задача для меня и актеров.

Форма и взаимодействие

Чтение как первородная форма театрального искусства позволяет нам не навязывать режиссёрских высказываний, а вскрывать многомерность и палитру самого автора. Это сродни современному театру, который стремится к тому, чтобы спектакль происходил в первую очередь в голове у зрителя. Таким образом, зритель становится соавтором, подключая своё воображение и понимание.