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Сильфида
Киноафиша Сильфида

Спектакль Сильфида

Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Август Бурнонвиль
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический балет в Мариинском театре

«Сильфида» — одно из важнейших произведений балетного романтизма, впервые поставленное в 1832 году Филиппом Тальони для его дочери, легендарной Марии Тальони. В этом спектакле Мария впервые танцевала на пуантах, но не ради трюков, а для создания образа легкой и эфемерной девы воздуха, недостижимой мечты, которая зовет прочь от прозы бытия.

История балета

Образ Сильфиды, как символа мира грез, был создан легкостью и воздушностью танца. Танцовщица едва касалась сцены, словно преодолевая земное притяжение, а ее костюм — белый тюник — подчеркивал невесомость и оторванность от земных страстей. Противопоставлением этому эфемерному миру служили сцены из реальной жизни: шотландские крестьяне в народных костюмах, чьи танцы основывались на фольклорной хореографии.

Магия и трагедия

Но мир фантазий не мог существовать без мрачного контраста. В балете присутствует гротескный шабаш ведьм и других зловещих существ, где колдунья Мэдж создает роковой шарф, который в конечном счете разбивает мечту главного героя — Джеймса. Когда он пытается удержать Сильфиду, набросив на нее шарф, она умирает, подчеркивая романтический закон: идеал недостижим, а попытки его удержать ведут к трагедии.

Версия Бурнонвиля

Вдохновленный оригинальной постановкой, датский хореограф Август Бурнонвиль создал свою версию «Сильфиды» на музыку Хермана Левенскьольда. Эта постановка сохранилась в Дании и легла в основу версии, представленной в Мариинском театре. Балет Бурнонвиля бережно сохраняет атмосферу романтизма, добавляя свое прочтение классической истории.

Не упустите шанс увидеть легендарный балет «Сильфида», наполненный мечтами, страстями и трагизмом, который до сих пор покоряет сердца зрителей по всему миру!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 2400 ₽

Фотографии

Сильфида Сильфида Сильфида Сильфида Сильфида

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