Спектакль Коктейль

Спектакль в стиле бурлеск по рассказам Аркадия Аверченко

«Коктейль» — это музыкальный спектакль-комедия-бурлеск, созданный по рассказам выдающегося сатирика и драматурга Аркадия Аверченко. Основное действие разворачивается в Санкт-Петербурге начала XX века — столице Российской империи, которая представляется как коктейль из людей, абсолютно различных по социальному положению, культурному уровню и политическим взглядам.

Атмосфера Петербурга начала ХХ века

С первой минуты спектакля погружаешься в атмосферу роскоши и богатства одних, а также бедности и нищеты других. В то время как в самой столице ещё можно было худо-бедно прожить, на окраинах жизни становилось невыносимо: крестьянские бунты, еврейские погромы, национальные притеснения и недовольство рабочего класса создавали почву для будущих революций. Но предстоящая буря остроумно разлита по каплям в текстах Аверченко, создавая уникальный контраст.

Темы спектакля

«Коктейль» — это спектакль о любви, поисках удачи и осознании своего места в жизни. Герои спектакля терпят друг друга, подшучивают и объединяются, чтобы выжить в сложное время.

Сюжет и персонажи

В спектакле переплетаются судьбы разнообразных персонажей:

Агента царской охранки Тимофея Пузякина

Известного петербургского адвоката Казимира Малныкина

Его жены Миликтрисы Кирбитьевны и их дочери Нины

Горничной Сони и начинающего террориста Дмитрия

Арт-директора ресторана «Абажур» Якова Шлейзера

Примы одесского ресторана «Варьете-Палас» Глафиры Чмокиной (сценическое имя Бэтти Бонз)

Мир Санкт-Петербурга, словно муравейник, становится тесным и знакомым, а герои «Коктейля» из социальных типажей превращаются в живых людей из плоти и крови.

Для кого

Если вы любите искусство во всех его проявлениях — театра, музыки и танца — этот спектакль определённо стоит увидеть. «Коктейль» предложит вам уникальный опыт и множество поводов для размышлений о жизни и человеческих отношениях. Не упустите шанс стать частью этой яркой и многогранной истории!