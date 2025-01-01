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Коктейль
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Спектакль Коктейль

16+
Режиссер Борис Войцеховский
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль в стиле бурлеск по рассказам Аркадия Аверченко

«Коктейль» — это музыкальный спектакль-комедия-бурлеск, созданный по рассказам выдающегося сатирика и драматурга Аркадия Аверченко. Основное действие разворачивается в Санкт-Петербурге начала XX века — столице Российской империи, которая представляется как коктейль из людей, абсолютно различных по социальному положению, культурному уровню и политическим взглядам.

Атмосфера Петербурга начала ХХ века

С первой минуты спектакля погружаешься в атмосферу роскоши и богатства одних, а также бедности и нищеты других. В то время как в самой столице ещё можно было худо-бедно прожить, на окраинах жизни становилось невыносимо: крестьянские бунты, еврейские погромы, национальные притеснения и недовольство рабочего класса создавали почву для будущих революций. Но предстоящая буря остроумно разлита по каплям в текстах Аверченко, создавая уникальный контраст.

Темы спектакля

«Коктейль» — это спектакль о любви, поисках удачи и осознании своего места в жизни. Герои спектакля терпят друг друга, подшучивают и объединяются, чтобы выжить в сложное время.

Сюжет и персонажи

В спектакле переплетаются судьбы разнообразных персонажей:

  • Агента царской охранки Тимофея Пузякина
  • Известного петербургского адвоката Казимира Малныкина
  • Его жены Миликтрисы Кирбитьевны и их дочери Нины
  • Горничной Сони и начинающего террориста Дмитрия
  • Арт-директора ресторана «Абажур» Якова Шлейзера
  • Примы одесского ресторана «Варьете-Палас» Глафиры Чмокиной (сценическое имя Бэтти Бонз)

Мир Санкт-Петербурга, словно муравейник, становится тесным и знакомым, а герои «Коктейля» из социальных типажей превращаются в живых людей из плоти и крови.

Для кого

Если вы любите искусство во всех его проявлениях — театра, музыки и танца — этот спектакль определённо стоит увидеть. «Коктейль» предложит вам уникальный опыт и множество поводов для размышлений о жизни и человеческих отношениях. Не упустите шанс стать частью этой яркой и многогранной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 900 ₽

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