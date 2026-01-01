Спектакль «Наше всё...» Вознесенский. Цветёт миндаль

Творчество Андрея Вознесенского на сцене Театра Наций

В Государственном театре наций зрителей ждет спектакль, посвященный жизни и произведениям поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Роман Шаляпин, известный по постановкам «Юнона и Авось» и «Антимиры», создал уникальную нелинейную композиций, в которой актеры играют множество ролей, включая поэтов и чиновников.

Сценографическое решение

Спектакль отличает оригинальное сценографическое решение, основанное на архитекторском начале Вознесенского. Пространство представляет собой конструктор, модули которого меняют форму с каждой новой сценой, создавая уникальную атмосферу в разных частях истории.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат проза и стихи Андрея Вознесенского, а также песни советских композиторов и специально написанная для постановки музыка. Это создаёт многослойность и глубину, позволяя зрителям насладиться богатством культурного наследия.

Действующие лица и исполнители

Вознесенский, Ангел грязи – Павел Артемьев

Ахмадуллина, Журналистка, Чиновник, Ангел грязи – Наталья Ноздрина

Пастернак, Редактор, Чиновник, Ангел грязи – Игорь Кузнецов

Элюар, Секретарь Ромма, Ангел грязи – Варвара Прокуденкова

Богуславская, Ангел грязи – Мария Биорк

Лорка, Хрущёв, Ангел грязи – Баястан Колдошалы, Сергей Кирпичёнок

Пушкин, Ромм, Ангел грязи – Максим Плетнёв

Музыканты – Роман Шкетик, Сергей Шамов, Олег Трусов, Сергей Муравьёв

Постановочная группа

Автор инсценировки – Роман Шаляпин

Автор инсценировки – Ольга Рыжкова

Художник-сценограф – Мария Рогожина

Художник по костюмам – Мария Рогожина

Художник по свету – Никита Федун

Художник по видео – Илья Старилов

Композитор – Олег Васенин

Помощник режиссера – Анастасия Галицина

О режиссере

Роман Шаляпин отмечает: «Путь Андрея Вознесенского был наполнен многочисленными событиями, каждое из которых могло бы лечь в основу отдельной книги или спектакля». Он сделал акцент на несколько ключевых моментов в жизни поэта, подчеркивая нелинейный подход к изложению.

Значение Вознесенского

Андрей Вознесенский, окончивший Московский архитектурный институт, сумел использовать архитектурные навыки в литературе, что отслеживается через всю его работу. Его творчество отражает дух времени и культурные изменения, пронзающие эволюцию советского общества.

Спектакль будет интересен всем, кто ценит культурную историю и творчество выдающихся поэтов.