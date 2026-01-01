Оповещения от Киноафиши
«Наше всё...» Вознесенский. Цветёт миндаль
«Наше всё...» Вознесенский. Цветёт миндаль

Спектакль «Наше всё...» Вознесенский. Цветёт миндаль

Постановка
Театр Наций 18+
Возраст 18+
О спектакле

Творчество Андрея Вознесенского на сцене Театра Наций

В Государственном театре наций зрителей ждет спектакль, посвященный жизни и произведениям поэта Андрея Вознесенского. Режиссер Роман Шаляпин, известный по постановкам «Юнона и Авось» и «Антимиры», создал уникальную нелинейную композиций, в которой актеры играют множество ролей, включая поэтов и чиновников.

Сценографическое решение

Спектакль отличает оригинальное сценографическое решение, основанное на архитекторском начале Вознесенского. Пространство представляет собой конструктор, модули которого меняют форму с каждой новой сценой, создавая уникальную атмосферу в разных частях истории.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат проза и стихи Андрея Вознесенского, а также песни советских композиторов и специально написанная для постановки музыка. Это создаёт многослойность и глубину, позволяя зрителям насладиться богатством культурного наследия.

Действующие лица и исполнители

  • Вознесенский, Ангел грязи – Павел Артемьев
  • Ахмадуллина, Журналистка, Чиновник, Ангел грязи – Наталья Ноздрина
  • Пастернак, Редактор, Чиновник, Ангел грязи – Игорь Кузнецов
  • Элюар, Секретарь Ромма, Ангел грязи – Варвара Прокуденкова
  • Богуславская, Ангел грязи – Мария Биорк
  • Лорка, Хрущёв, Ангел грязи – Баястан Колдошалы, Сергей Кирпичёнок
  • Пушкин, Ромм, Ангел грязи – Максим Плетнёв
  • Музыканты – Роман Шкетик, Сергей Шамов, Олег Трусов, Сергей Муравьёв

Постановочная группа

  • Автор инсценировки – Роман Шаляпин
  • Автор инсценировки – Ольга Рыжкова
  • Художник-сценограф – Мария Рогожина
  • Художник по костюмам – Мария Рогожина
  • Художник по свету – Никита Федун
  • Художник по видео – Илья Старилов
  • Композитор – Олег Васенин
  • Помощник режиссера – Анастасия Галицина

О режиссере

Роман Шаляпин отмечает: «Путь Андрея Вознесенского был наполнен многочисленными событиями, каждое из которых могло бы лечь в основу отдельной книги или спектакля». Он сделал акцент на несколько ключевых моментов в жизни поэта, подчеркивая нелинейный подход к изложению.

Значение Вознесенского

Андрей Вознесенский, окончивший Московский архитектурный институт, сумел использовать архитектурные навыки в литературе, что отслеживается через всю его работу. Его творчество отражает дух времени и культурные изменения, пронзающие эволюцию советского общества.

Спектакль будет интересен всем, кто ценит культурную историю и творчество выдающихся поэтов.

Режиссер
Роман Шаляпин
В ролях
Павел Артемьев
Павел Артемьев
Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина
Мария Биорк
Сергей Кирпичёнок
Иван Злобин
Иван Злобин

Апрель
27 апреля понедельник
20:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
28 апреля вторник
20:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
