О персоне
Фильмография
Спектакли
Мария Биорк
Mariya Biork
Киноафиша
Персоны
Мария Биорк
Мария Биорк
Mariya Biork
Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет
Театр Наций
Развернуть
Популярные фильмы
7.4
Зимний путь
(2013)
0.0
Золотая рыбка
(2016)
Фильмография Мария Биорк
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2016
2013
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
Золотая рыбка
Zolotaya rybka
драма
2016, Россия
7.4
Зимний путь
Zimniy put
драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
Другие проекты Мария Биорк
18+
Борис Годунов
Билеты
18+
«Наше всё...» Вознесенский. Цветёт миндаль
Билеты
18+
Прыг-скок, обвалился потолок
Билеты
