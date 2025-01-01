Спектакль Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных

Меню
Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных
Страшно-смешная комедия
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Комедия с элементами мистики и детектива

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль режиссёра Олега Глушкова по пьесе Чарльза Адамса. Сюжет повествует о смерти самого писателя и неожиданном появлении его дочери на панихиде. Это приводит к конфликту с молодой вдовой и раскрывает множество семейных тайн, наполненных элементами мистики и детективного жанра.

Монохромная стилистика спектакля, в которой преобладают черно-белые гримы, костюмы и декорации, создает атмосферу старого кино и винтажных комиксов. Каждый элемент продуман до мелочей, что делает спектакль не только визуально привлекательным, но и глубоким по содержанию.

Кто стоит за созданием спектакля

  • Автор: Сергей Плотов
  • Режиссёр-постановщик и хореограф: Олег Глушков
  • Художник-постановщик: Вадим Воля
  • Художник по костюмам: Ольга-Мария Тумакова
  • Художник по свету: Иван Виноградов
  • Композиторы: Сергей Боголюбский, Дария Ставрович
  • Помощник режиссёра: Ольга Лопач
  • Звукорежиссёры: Андрей Борисов, Вячеслав Калика
  • Музыкальный руководитель: Марина Раку
  • Педагог по вокалу: Анна Шавердьян
  • Ассистент хореографа: Наталья Терехова

Вдохновение и стилистические элементы

Создатели спектакля черпали вдохновение из ряда известных образов: от классической «Семейки Аддамсов» и немого кинематографа до детективов сэра Альфреда Хичкока и сказок Тима Бёртона. Результатом этого стала страшно-смешная комедия «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных».

Спектакль обещает быть беззастенчиво зрелищным, ироничным, легким и мудрым. Он наполнен множеством трюков, спецэффектов, а также самозабвенными танцами и вдохновенными песнями. Сатирически и несерьёзно актеры поднимают самые серьезные вопросы бытия, отвечая на извечные философские размышления о жизни, смерти и вечности.

Награды

Спектакль стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль большой формы» в 2020 году.

В ролях
Владислав Ташбулатов
Александра Кесельман
София Лукиных
Полина Айрапетова
Вениамин Краснянский
Исполнители
Елизавета Бойко
Николай Орловский
Николай Орловский
Дмитрий Рудков
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Вера Строкова
Вера Строкова

Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 6000 ₽
23 декабря вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 6000 ₽
24 января суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 6000 ₽
25 января воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 6000 ₽

Фотографии

Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных

