Спектакль Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль режиссёра Олега Глушкова по пьесе Чарльза Адамса. Сюжет повествует о смерти самого писателя и неожиданном появлении его дочери на панихиде. Это приводит к конфликту с молодой вдовой и раскрывает множество семейных тайн, наполненных элементами мистики и детективного жанра.
Монохромная стилистика спектакля, в которой преобладают черно-белые гримы, костюмы и декорации, создает атмосферу старого кино и винтажных комиксов. Каждый элемент продуман до мелочей, что делает спектакль не только визуально привлекательным, но и глубоким по содержанию.
Создатели спектакля черпали вдохновение из ряда известных образов: от классической «Семейки Аддамсов» и немого кинематографа до детективов сэра Альфреда Хичкока и сказок Тима Бёртона. Результатом этого стала страшно-смешная комедия «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных».
Спектакль обещает быть беззастенчиво зрелищным, ироничным, легким и мудрым. Он наполнен множеством трюков, спецэффектов, а также самозабвенными танцами и вдохновенными песнями. Сатирически и несерьёзно актеры поднимают самые серьезные вопросы бытия, отвечая на извечные философские размышления о жизни, смерти и вечности.
Спектакль стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль большой формы» в 2020 году.