Спектакль Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных

Комедия с элементами мистики и детектива

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль режиссёра Олега Глушкова по пьесе Чарльза Адамса. Сюжет повествует о смерти самого писателя и неожиданном появлении его дочери на панихиде. Это приводит к конфликту с молодой вдовой и раскрывает множество семейных тайн, наполненных элементами мистики и детективного жанра.

Монохромная стилистика спектакля, в которой преобладают черно-белые гримы, костюмы и декорации, создает атмосферу старого кино и винтажных комиксов. Каждый элемент продуман до мелочей, что делает спектакль не только визуально привлекательным, но и глубоким по содержанию.

Кто стоит за созданием спектакля

Автор: Сергей Плотов

Сергей Плотов Режиссёр-постановщик и хореограф: Олег Глушков

Олег Глушков Художник-постановщик: Вадим Воля

Вадим Воля Художник по костюмам: Ольга-Мария Тумакова

Ольга-Мария Тумакова Художник по свету: Иван Виноградов

Иван Виноградов Композиторы: Сергей Боголюбский, Дария Ставрович

Сергей Боголюбский, Дария Ставрович Помощник режиссёра: Ольга Лопач

Ольга Лопач Звукорежиссёры: Андрей Борисов, Вячеслав Калика

Андрей Борисов, Вячеслав Калика Музыкальный руководитель: Марина Раку

Марина Раку Педагог по вокалу: Анна Шавердьян

Анна Шавердьян Ассистент хореографа: Наталья Терехова

Вдохновение и стилистические элементы

Создатели спектакля черпали вдохновение из ряда известных образов: от классической «Семейки Аддамсов» и немого кинематографа до детективов сэра Альфреда Хичкока и сказок Тима Бёртона. Результатом этого стала страшно-смешная комедия «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных».

Спектакль обещает быть беззастенчиво зрелищным, ироничным, легким и мудрым. Он наполнен множеством трюков, спецэффектов, а также самозабвенными танцами и вдохновенными песнями. Сатирически и несерьёзно актеры поднимают самые серьезные вопросы бытия, отвечая на извечные философские размышления о жизни, смерти и вечности.

Награды

Спектакль стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль большой формы» в 2020 году.