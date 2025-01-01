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Солнечная линия
Билеты от 2000₽
Киноафиша Солнечная линия

Спектакль Солнечная линия

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

История о поиске истины и любви

«Солнечная линия» — пьеса Ивана Вырыпаева, где диалоги между супругами Барбарой и Вернером становятся напряжёнными и натянутыми, как струны. В этом произведении автор помещает своих героев в ситуацию абсолютного непонимания, где их общение превращается в бесконечный монолог, в котором они не могут достичь реального контакта. В течение семи лет брака, в тишине ночи, с десяти вечера до утра, Барбара и Вернер пытаются разобраться в истинной близости и в невозможности удержания связи друг с другом.

Философия отношений

Спектакль поднимает важные философские вопросы о любви и взаимоотношениях: как найти в другом человеке его истинную суть, а не проекции собственного восприятия? Как любить партнера, а не свою любовь к нему? Эти вопросы ставят под сомнение привычные представления о близости и том, что значит быть настоящими друг с другом.

Терапевтическая сцена супружеской жизни

Иван Вырыпаев сам называет эту пьесу «сценой из супружеской жизни», доведенной до абсурда. Он рекомендует её тем, кто стремится достичь гармонии в отношениях, как своего рода терапевтический опыт. Спектакль заставляет зрителей задуматься о реальной сути человеческих отношений и их сложности, напоминая, что любовь и понимание — это сложный, порой болезненный процесс.

Режиссер
Владимир Гасанов
В ролях
Владимир Гасанов
Ксения Чекина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
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Фотографии

Солнечная линия Солнечная линия Солнечная линия Солнечная линия

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