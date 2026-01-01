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Высотка
Киноафиша Высотка

Спектакль Высотка

Постановка
Театр на Васильевском. Сцена «Стачка» 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спекаткль «Высотка» в театре на Васильевском

Добро пожаловать в «Высотку»! Это грандиозный жилой комплекс на триста этажей, предназначенный для борьбы с неравенством и создания «нового рая». Но что скрывается за его блестящим фасадом?

Тайны и заговоры

Спектакль заставляет зрителей задуматься над тайными мотивами создателя таинственной «Высотки», а также над желаниями тех, кто оказался на обочине жизни. Какие великие идеи и заговоры кроются за стремлением создать идеальное общество?

Цена нейтралитета

Каждый герой спектакля сталкивается с вопросом о том, какую цену они готовы заплатить за нейтралитет. Это поднимает важные темы о выборе и ответственности каждого из нас.

Возможно, именно в тысячах окон, смотрящих на зрителей, скрываются ответы на вопросы, которые волнуют всех нас. Присоединяйтесь к обсуждению и попытайтесь разгадать секреты «Высотки» вместе с героями спектакля!

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В других городах
Октябрь
10 октября суббота
19:00
Театр на Васильевском. Сцена «Стачка» Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1000 ₽
11 октября воскресенье
19:00
Театр на Васильевском. Сцена «Стачка» Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1000 ₽

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