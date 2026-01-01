Спектакль Высотка

Спекаткль «Высотка» в театре на Васильевском

Добро пожаловать в «Высотку»! Это грандиозный жилой комплекс на триста этажей, предназначенный для борьбы с неравенством и создания «нового рая». Но что скрывается за его блестящим фасадом?

Тайны и заговоры

Спектакль заставляет зрителей задуматься над тайными мотивами создателя таинственной «Высотки», а также над желаниями тех, кто оказался на обочине жизни. Какие великие идеи и заговоры кроются за стремлением создать идеальное общество?

Цена нейтралитета

Каждый герой спектакля сталкивается с вопросом о том, какую цену они готовы заплатить за нейтралитет. Это поднимает важные темы о выборе и ответственности каждого из нас.

Возможно, именно в тысячах окон, смотрящих на зрителей, скрываются ответы на вопросы, которые волнуют всех нас. Присоединяйтесь к обсуждению и попытайтесь разгадать секреты «Высотки» вместе с героями спектакля!