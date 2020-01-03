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Казанова в России
Киноафиша Казанова в России

Спектакль Казанова в России

Постановка
Буфф 18+
Продолжительность 3 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Неизвестный период жизни Казановы в театре «Буфф»

Спектакль «Казанова в России» посвящён малоизвестному этапу жизни знаменитого итальянца, когда он оказался в России и пережил романтическую любовь с простой русской девушкой.

История из мемуаров

Основой для постановки стали мемуары Казановы, на которых Исаак Штокбант создал историческую фантазию.

Женщина, покорившая сердце

«Больше всего меня интересует русская женщина, поразившая воображение Казановы, — говорит постановщик. — Я размышлял о её жизни, судьбе и драме. Мы хотим, чтобы зритель сопереживал вместе с нами этой удивительной историей одной любви».

Не пропустите шанс погрузиться в мир страстей и переживаний, который откроется на сцене!

Режиссер
Исаак Штокбант
В ролях
Сергей Магиленич
Наталья Мартынова
Светлана Вильгельм
Мурад Султаниязов
Андрей Соловьев

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Театр Буфф — как погиб и возродился любимый театр интеллигенции
Театр Буфф — как погиб и возродился любимый театр интеллигенции История театра Буфф — это захватывающий рассказ о ярких взлетах и резких падениях. Она охватывает несколько столетий и совершенно разные эпохи. Театр, который вносил в жизнь дореволюционных петербуржцев гротеск, яркие краски и драйв, за что в советское время его одним из первых закрыли. И это уникальная история того, как спустя почти 70 лет молчания театр Буфф возродился благодаря энтузиастам и ценителям своей истории. Таких сюжетов очень мало. В новой статье мы погрузимся в два переломных момента российской истории — Октябрьскую революцию и Перестройку, ведь это поможет нам рассказать вам, что такое театр Буфф. 
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24 сентября 2024 07:08
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