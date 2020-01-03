Неизвестный период жизни Казановы в театре «Буфф»

Спектакль «Казанова в России» посвящён малоизвестному этапу жизни знаменитого итальянца, когда он оказался в России и пережил романтическую любовь с простой русской девушкой.

История из мемуаров

Основой для постановки стали мемуары Казановы, на которых Исаак Штокбант создал историческую фантазию.

Женщина, покорившая сердце

«Больше всего меня интересует русская женщина, поразившая воображение Казановы, — говорит постановщик. — Я размышлял о её жизни, судьбе и драме. Мы хотим, чтобы зритель сопереживал вместе с нами этой удивительной историей одной любви».

Не пропустите шанс погрузиться в мир страстей и переживаний, который откроется на сцене!