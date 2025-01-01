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Русский роман
Билеты от 1000₽
Киноафиша Русский роман

Спектакль Русский роман

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Самый титулованный спектакль Театра им. Маяковского

Спектакль «Русский роман» представляет собой метафизическое соединение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого, исследуя личную и литературную жизнь писателя через призму его сложных отношений с женой Софьей Андреевной. Вместе с драматургом Марюсом Ивашкявичюсом режиссер сплетает несколько времен и действительностей, где произведения Толстого и события его личной жизни переплетаются. В центре внимания оказывается любовь, мучимая гениальностью писателя, отраженная в судьбах его литературных героинь, таких как Анна Каренина.

Софья Андреевна пытается отвоевать у Облонских и Карениных место в судьбе мужа, исследуя, чья история важнее: истории литературных возлюбленных Толстого или же ее собственная. Этот конфликт между реальной и вымышленной любовью становится ядром постановки. Детали быта, вписанные в масштабное пространство, делают частную историю любви двух людей пророческим явлением.

Тема авторства и разрушения
Мариус Ивашкявичюс объясняет, что «Русский роман» — это вариация на тему романа «Анна Каренина», где Толстой предстает не только как автор своего шедевра, но и как автор собственной семейной драмы. Это пьеса о том, как жизнь писателя, построенная на его собственных произведениях, может в конечном итоге разрушить самого автора.

Номинации на премию «Золотая маска» 2016
Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска» в 2016 году в нескольких категориях, включая:

  • Драма / Женская роль (Симонова)
  • Драма / Женская роль второго плана (Орлова)
  • Лучшая работа режиссера (Миндаугас Карбаускис)
Режиссер
Миндаугас Карбаускис
В ролях
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Алексей Сергеев
Алексей Дякин
Вера Панфилова
Мириам Сехон

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽
12 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽
24 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Русский роман Русский роман Русский роман Русский роман Русский роман Русский роман Русский роман

В ближайшие дни

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