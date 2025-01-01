Самый титулованный спектакль Театра им. Маяковского

Спектакль «Русский роман» представляет собой метафизическое соединение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого, исследуя личную и литературную жизнь писателя через призму его сложных отношений с женой Софьей Андреевной. Вместе с драматургом Марюсом Ивашкявичюсом режиссер сплетает несколько времен и действительностей, где произведения Толстого и события его личной жизни переплетаются. В центре внимания оказывается любовь, мучимая гениальностью писателя, отраженная в судьбах его литературных героинь, таких как Анна Каренина.

Софья Андреевна пытается отвоевать у Облонских и Карениных место в судьбе мужа, исследуя, чья история важнее: истории литературных возлюбленных Толстого или же ее собственная. Этот конфликт между реальной и вымышленной любовью становится ядром постановки. Детали быта, вписанные в масштабное пространство, делают частную историю любви двух людей пророческим явлением.

Тема авторства и разрушения

Мариус Ивашкявичюс объясняет, что «Русский роман» — это вариация на тему романа «Анна Каренина», где Толстой предстает не только как автор своего шедевра, но и как автор собственной семейной драмы. Это пьеса о том, как жизнь писателя, построенная на его собственных произведениях, может в конечном итоге разрушить самого автора.

Номинации на премию «Золотая маска» 2016

Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска» в 2016 году в нескольких категориях, включая: