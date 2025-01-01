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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Мастер и Маргарита» — мистический театральный опыт

«Мастер и Маргарита» — это не просто спектакль, а настоящий мистический опыт, который погружает зрителей в глубины философии Михаила Булгакова. Постановка Московского театра комедии уже успела покорить зрителей в различных городах России, собирая аншлаги на каждом выступлении. Это не просто представление, а настоящее зрелище, где спецэффекты и звездный актерский состав делают произведение не только глубоко философским, но и визуально захватывающим.

Звездный актерский состав

В этой постановке собрались настоящие мастера театра и кино, чей многолетний опыт позволяет глубоко раскрыть персонажей и привнести в спектакль мистическую атмосферу.

  • Мирослава Карпович (Маргарита) — актриса, чьи театральные работы в МХАТе и Театре Сергея Безрукова не раз покоряли зрителей. В образе Маргариты она раскрывает всю силу любви и самоотверженности, что идеально соответствует духу произведения.

  • Вячеслав Разбегаев (Воланд) — актер с огромным театральным опытом. Его Воланд становится пугающе магнетической фигурой, символизируя скрытые пороки общества и вечные моральные вопросы.

  • Евгений Банифатов (Мастер) — известен театралам своими ролями в спектаклях Московского драматического театра. Его Мастер — это человек, пленённый своей историей, но одновременно ищущий покоя и внутренней гармонии.

Редкие сцены с Пилатом и Иешуа

Одним из главных отличий этой постановки являются редкие и сложные сцены с Понтием Пилатом и Иешуа Га-Ноцри, которые раскрывают философскую основу произведения. Эти сцены позволяют глубже погрузиться в вечные вопросы духовности, нравственности и внутренней борьбы, что делает спектакль уникальным среди прочих адаптаций романа Булгакова.

Магия и спецэффекты

Каждая сцена постановки наполнена атмосферой магического реализма, и благодаря спецэффектам и световым решениям магия Булгакова оживает на сцене. Зрители становятся свидетелями мистических событий, таких как загадочная встреча двух литераторов с таинственным иностранцем, оказывающимся самим Сатаной. Световые и сценические эффекты помогают передать хаос, который раскрывает человеческие пороки: жадность, ложь, тщеславие и предательство.

Спектакль, который собирает аншлаги

«Мастер и Маргарита» от Московского театра комедии — это театральное событие, которое собирает зрителей в разных уголках России. Постановка стала феноменом, завоевывая признание и привлекая тысячи зрителей своей актуальностью и философской глубиной. Этот спектакль не просто заставляет задуматься, но и предлагает каждому зрителю погрузиться в мир Булгакова, в котором переплетаются вопросы добра и зла, морали и духовных поисков.

«Мастер и Маргарита» — это спектакль, который не просто рассказывает историю, но и позволяет пережить мистическое путешествие в мир, полный символизма и философских размышлений. Спецэффекты, звездные актеры и сложные сценические решения делают эту постановку захватывающим театральным событием, которое уже завоевало сердца зрителей по всей России.

Режиссер
Антон Корнилов
В ролях
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Евгений Банифатов
Владислав Аргун
Юрий Дейнекин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 24 ноября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 3200 ₽
Уфа, 28 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита

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