Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Пятый театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Дядя Ваня» в Пятом театре

На основной сцене театра состоится долгожданная премьера пьесы Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». Это классическое произведение русской литературы, написанное в 1896 году, продолжает оставаться актуальным и востребованным на театральных подмостках.

О пьесе

«Дядя Ваня» — это не просто история о жизни в деревне, а глубокая драма, затрагивающая темы любви, разочарования и бессмысленности существования. Чехов создал живых и запоминающихся персонажей, каждый из которых сталкивается с собственными внутренними конфликтами.

Известные цитаты

Пьеса содержит множество запоминающихся фраз, одна из которых стала крылатой: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Эта мысль отражает стремление Чехова к идеалу и гармонии.

Возрастные ограничения

Спектакль рекомендован для зрителей старше 16 лет. Это обусловлено глубиной и серьезностью поднятых в пьесе тем.

Не пропустите

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое подарит вам возможность погрузиться в мир Чехова и пережить эмоции, актуальные и сегодня.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 21 августа
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 750 ₽
Омск, 22 августа
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 750 ₽
Омск, 10 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 750 ₽
Омск, 28 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 750 ₽

В ближайшие дни

Боинг-боинг
18+
Драма
Боинг-боинг
30 июля в 18:30 Пятый театр
от 800 ₽
18+
Музыка
Рубцов/Рыжий/Риф-мы
19 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Моя Catherina
12+
Музыка
Моя Catherina
11 августа в 19:00 Омский дом актера
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше