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Что посмотреть в Михайловском театре? Подборка самых интересных спектаклей

Репертуар Михайловского театра Санкт-Петербурга богат самыми разными спектаклями. Театр радует любителей самых разных жанров — опера, балет, оперетта, даже самым юным зрителям есть, что посмотреть в Михайловском. В новой большой подборке мы расскажем про репертуар Михайловского театра на октябрь. Главные спектакли театра, которые вы сможете посмотреть уже в следующем месяце. Записывайте в календарь, потому что Михайловский театр — место, которое должен посетить каждый театрал.

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Конек-горбунок
Конек-горбунок
балет, детский
Чиполлино
Чиполлино
балет, детский
Чиполлино
Чиполлино
балет, детский
Спартак
Спартак
балет
Лебединое озеро
Лебединое озеро
балет
Евгений Онегин
Евгений Онегин
опера
Тщетная предосторожность
Тщетная предосторожность
балет
Жизель, или Вилисы
Жизель, или Вилисы
балет
Лебединое озеро
Лебединое озеро
балет
Летучая мышь
Летучая мышь
опера
Пиковая дама
Пиковая дама
опера
Волшебная флейта
Волшебная флейта
опера
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Балет в Михайловском театре

«Тщетная предосторожность»

Балет «Тщетная предосторожность» — визитная карточка театра, с неё стоит начинать знакомство, если вы здесь не были. Во-первых, потому что это один из немногих спектаклей, где танцует Николай Цискаридзе. Причём играет он женскую роль, это сделано в стиле театра прошлого, где роли женщин исполняли мужчины. Во-вторых, потому что это лёгкая и смешная постановка с прекрасными декорациями и костюмами, которые переносят зрителя в деревню с красивой природой. Сюжет рассказывает о Лизе, которая мечется между любовью и семейными обязательствами. Мама выдаёт её за богатого, а она любит бедняка — как выйти из ситуации? Танцевальные сцены и яркие персонажи делают балет увлекательным и для опытных зрителей, и для тех, кто только начинает своё знакомство с классическим танцем. Если хотите узнать о спектакле больше, читайте нашу рецензию на спектакль «Тщетная предосторожность» в Михайловском театре.

«Тщетная предосторожность» в Михайловском театре, источник: Legion-Media

Балет «Спартак»

Балет «Спартак» Михайловского театра — это грандиозное зрелище, которое переносит нас в Древний Рим. Она рассказывает о восстании гладиаторов под предводительством Спартака. Постановка Георгия Ковтуна насыщена страстями и энергией, эмоциями и динамикой. Ведущие роли исполняют звёзды балета Иван Васильев и Фарух Рузиматов, чьё выступление поражает мастерством. Здесь невероятно зрелищные гладиаторские бои в танце, масштабные декорации, и могучий хор. А иногда на сцену даже выходят настоящие животные! Это аттракцион, эмоции от него точно будут лучше, чем от кино. Продолжительность «Спартака» в Михайловском — 2:20. Это значит, что вы не устанете от действия, постоянные события на сцене не дадут заскучать. Отзывы на балет «Спартак» в Михайловском театре особо подчеркивают силу и красоту этого балета.

Балет «Спартак» в Михайловском театре, источник: Legion-Media

«Жизель, или Вилисы»

«Жизель» в Михайловском театре — это классический балет о любви и прощении, трогающий до глубины души. Постановка восстановлена по хореографии Мариуса Петипа, а исполнение артистов Михайловского театра делает её настоящим шедевром. Он рассказывает мистическую историю о вилисах, мистических невестах, умерших до свадьбы, которая завораживает и держит зрителя до самого конца. При этом сюжет вполне бытовой — богатый обручённый граф ухаживает за красивой крестьянкой, но вскоре она узнаёт о неверности своего возлюбленного. Отзывы на «Жизель» в Михайловском театре говорят о тонкой игре артистов и их эмоциональной глубине, которая трогает даже тех, кто не очень любит балет. Продолжительность «Жизель» в Михайловском театре — 2:10, что позволит насладиться красивой хореографией и при этом не устать.

«Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» в Михайловском театре — вторая визитная карточка театра. Классический балет, в который хореограф Начо Дуато внёс современную трактовку — он перенёс действие в ХХ век, при этом сохранил магию оригинала. Великолепные костюмы и декорации, атмосфера волшебства и коварства, завораживающая музыка Чайковского — всё это ждёт вас здесь. А финал поразит даже тех, кто знает сюжет наизусть. Версия Начо Дуато заставит вас внутренне спорить с ним или, наоборот, удивиться, почему до него никто не додумался так сделать. В частности, многие отзывы на «Лебединое озеро» в Михайловском отмечают необычную подачу и свежий взгляд на классику. Длительность балета «Лебединое озеро» в Михайловском театре — 3 часа. Но спектакль стоит того, чтобы уделить ему время.

Балет для детей

Балет «Чиполлино»

Балет «Чиполлино» в Михайловском — это сказочное представление для всей семьи, которое будет интересно ни детям, ни взрослым. Спектакль, поставленный Генрихом Майоровым, наполнен яркими образами и динамичными танцами. Декорации как будто сошли со страниц книги, а персонажи запоминаются своими костюмами и харизмой. Дети надолго запомнят весёлого Чиполлино, злобного принца Лимона и добродушного Тыкву. А музыка Карэна Хачатуряна дополняет атмосферу волшебного мира, который вы увидите на сцене. «Чиполлино» в Михайловском театре — очень интересная интерпретация сказки, которая в игровой форме рассказывает очень важные мысли — что такое дружба, почему нужно защищать слабых. Поэтому покупайте билеты на «Чиполлино» в Михайловском театре, ведь они расходятся очень быстро.

Балет «Конёк-Горбунок»

«Конёк-Горбунок» в Михайловском театре — это яркая постановка по мотивам известной сказки Петра Ершова. Это озорной и весёлый спектакль о том, как добрый человек побеждает корысть и злобу. При этом здесь отлично передана «магия» — летающий Конёк-Горбунок, Жар-Птица, омоложение через три котла с водой. Балет интересен как детям, так и взрослым: его динамика и красочные сцены увлекают с первой минуты. Особенно очаровывает колорит русского народного творчества, как в музыке, так и в костюмах с декорациями. Отзывы о «Коньке-Горбунке» в Михайловском подчёркивают, что балет — отличный способ узнать о культуре своей страны в понятной интересной форме.

Опера в Михайловском театре

Опера «Евгений Онегин»

Опера «Евгений Онегин» в Михайловском театре только готовится к премьере, которая запланирована на 10 октября 2024. Испанский хореограф Начо Дуато поставил это известное произведение Петра Ильича Чайковского в утончённом стиле, где глубокая музыка сочетается с эмоциональными образами. Неразделённая любовь и трагическое глупое убийство показаны в атмосфере молодости, когда человек ещё не понимает последствия своих действий. Молодые талантливые исполнители великолепно передают драму героев, которая здесь выглядит очень жизненной. Это делает спектакль «Евгений Онегин» в Михайловском театре в Санкт-Петербурге невероятно живым и трогательным. Покупайте билет и будьте одними из первых, кто оставит отзывы на «Евгения Онегина» в Михайловском театре.

Оперетта «Летучая мышь»

Если вы любите лёгкие постановки с юмором, то оперетта «Летучая мышь» в Михайловском театре — вариант для вас. Эта невероятно смешная комедия о семейной жизни, всех её неловкостях и узнаваемых ситуациях, которая подана под заводную музыку и в жанре маскарада. Музыка Иоганна Штрауса уже давно покорила зрителей, часть композиций вы точно слышали. Новая версия спектакля «Летучая мышь» в Михайловском радует красивыми костюмами и декорациями, которые переносят зрителя в ироничный авантюрный сюжет. Спектакль исполняется на немецком языке с русскими субтитрами — тут есть особый изыск, что спектакль идёт в оригинале. Отзывы на «Летучую мышь» в Михайловском отмечают, что это не мешает просмотру, а только добавляет интерес.

«Пиковая дама»

«Пиковая дама» в Михайловском театре — пример того, как можно масштабно и мощно ставить классику. Пушкинская история о безумии и жадности раскрывается через великолепную музыку Чайковского, огромные декорации и невероятный вокал. Всё вместе передаёт мрачную, мистическую атмосферу Санкт-Петербурга, а его сцены погружают зрителей в трагическую судьбу главного героя, который в погоне за деньгами теряет душу. И что говорит о качестве постановки — «Пиковая дама» в Михайловском театре идёт больше 30 лет! Это говорит о том, что команда не стоит на месте, что-то добавляет, вводит новых артистов. Поэтому этот спектакль точно нужно увидеть, потому что он уже стал классикой современной российской оперы.

«Волшебная флейта»

«Волшебная флейта» в Михайловском театре — волшебная и завораживающая постановка, которая понравится и детям, и взрослым. Шедевр Моцарта стал одной из самых светлых и оптимистичных опер в мировой культуре, многие композиции вы слышали в фильмах и даже роликах в Ютубе. Немецкий хореограф Пет Халмен перенёс героев в удивительный мир книг и рукописей, где царит магия и волшебство. Костюмы и декорации как будто списаны со страниц сказок, ты как будто сам попадаешь внутрь сказки. Эта красотка надолго останется у вас в памяти, ради такой магии и стоит ходить в театр. Зрители оставляют отзывы на «Волшебную флейту» в Михайловском театре, особо часто отмечают, что это одна из самых ярких и фантастических постановок в их жизни.

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