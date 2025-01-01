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Спектакль Мой лучший друг

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О концерте/спектакле

Спектакль «Петсон и Финдус»: Друзья на всю жизнь

Приглашаем юных зрителей и их родителей на трогательный спектакль для детей от трёх лет! «Петсон и Финдус» рассказывает о важности дружбы, любви и заботы в нашей жизни.

Сюжет

Старик Петсон ведет уединённую жизнь, его дни однообразны и тихи. Но всё меняется, когда в его доме появляется озорной котёнок по имени Финдус. С этого момента жизнь Петсона наполняется смехом, заботами, весельем и, конечно же, приключениями!

Уроки дружбы

Спектакль учит детей не бояться открывать для себя мир, заботиться о близких и радоваться самым простым вещам. Вместе с Финдусом зрители погружаются в увлекательные истории, где дружба становится настоящим спасением.

Персонажи спектакля

На сцене вас ждут:

  • Дедушка Петсон
  • Кот Финдус
  • Заботливая соседка
  • Загадочный Барсук
  • Весёлые зверьки Мюкли
  • Непоседливые, любопытные куры

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который станет настоящим праздником для всей семьи!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 26 июля
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
11:30 от 700 ₽
Омск, 9 августа
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
13:00 от 700 ₽

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