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Спектакль Процесс

Постановка
Пятый театр 18+
Режиссер Дмитрий Лимбос
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Процесс»: суд присяжных решает судьбу героя

Молодой майор ВВС оказался перед непростым выбором: сбить гражданский самолет, захваченный террористом-смертником, или позволить ему продолжить курс на переполненный стадион. На борту лайнера находились 164 человека, включая маленьких детей. Рискнув своей карьерой и, возможно, жизнью, он принял решение, которое могло спасти сотни жизней. Однако имел ли он право ставить одни жизни выше других?

Приглашение к участию

Спектакль «Процесс» предлагает зрителям стать участниками этого противоречивого заседания суда присяжных. Ваша задача — определить, кем предстанет летчик в этой истории: народным героем или хладнокровным убийцей. Какое решение примете вы, сидя в зале суда? Ваш голос имеет значение!

Автор и идея спектакля

Автором этой захватывающей истории является Фердинанд Фон Ширах, известный своим мастерством в создании драматических и провокационных произведений. «Процесс» — это не просто спектакль, это возможность задуматься о моральных дилеммах и ответственности, которую несет каждый из нас.

Не пропустите

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта! Вас ждут горячие споры, захватывающие эмоции и возможность высказать свое мнение на самом противоречивом заседании этого лета.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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18:30 от 650 ₽
Омск, 10 августа
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 650 ₽
Омск, 13 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 650 ₽

Фотографии

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