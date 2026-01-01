Опера-буффа Доницетти в Мариинском театре

В Мариинский театр возвращается знаменитая опера-буффа Гаэтано Доницетти — «Дон Паскуале». Это история пожилого аристократа, который, решив жениться на старости лет, оказывается в ловушке собственных желаний. Смешная и трогательная опера раскрывает тему любви, одиночества и семейных отношений с юмором, но также и с оттенком меланхолии.

Сюжет

Главный герой, богатый, но уже немолодой дон Паскуале, мечтает жениться, несмотря на преклонные годы. Его желание омрачает молодежь, которая решает «вылечить» старика, устроив ему нелегкую семейную жизнь с женщиной-тираном. Паскуале попадает в водоворот комических ситуаций, но в конечном итоге понимает, что истинная любовь и брак — это не просто легкомысленная прихоть.

Особенности постановки

Доницетти создал эту партитуру всего за одиннадцать дней, и в ней он смог объединить традиции итальянской комедии дель арте с романтическими мотивами. Хотя опера полна шуток и комичных ситуаций, в ней чувствуется глубокое сочувствие к герою. Возможно, именно поэтому она вызывает не только смех, но и легкую грусть. Главный персонаж дон Паскуале вызывает у зрителей одновременно и улыбку, и сострадание.

Возвращение на сцену Мариинского театра

После долгого перерыва «Дон Паскуале» вновь появился в репертуаре Мариинского театра. Эта постановка — прекрасная возможность увидеть комедийный шедевр, который остаётся актуальным и сегодня. Опера полна живых эмоций, ярких арий и неподражаемого итальянского комизма, что делает её любимой у зрителей всех возрастов.

Не упустите шанс насладиться этим веселым и трогательным спектаклем в новом сезоне!